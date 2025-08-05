اليابان تسجل حرارة قياسية بلغت 41,8 درجة مئوية

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سجّلت اليابان الثلاثاء درجتي حرارة قياسيتين متتاليتين، إذ أعلن مكتب الأرصاد الجوية عن 41,6 ومن ثم 41,8 درجة مئوية، محذّرا من أن الحرارة قد تواصل الارتفاع.

ارتفعت درجات الحرارة في مختلف أنحاء العالم في السنوات الأخيرة في وقت يتسبب تغيّر المناخ بأنماط طقس غير مألوفة.

وتجاوزت الحرارة في مدينة إسيساكي الثلاثاء المستوى القياسي المسجل سابقا في منطقة هيوغو الأسبوع الماضي والذي بلغ 41,2 درجة مئوية.

وكان الصيف العام الماضي الأكثر حرا في اليابان منذ بدء تسجيل البيانات قبل 126 عاما، على غرار ما كان عليه الحال في 2023، بعد موسم خريف كان الأكثر حرا أيضا.

والأسبوع الماضي، وصلت الحرارة في مدينة كيوتو السياحية إلى 40 درجة مئوية، في أول مرة تسجّل نقاط مراقبة الطقس في المدينة حرارة بهذا الارتفاع، علما بأن النقطة الأقدم افتتحت عام 1880 والأحدث في 2002.

ويحذّر خبراء من أن أشجار الكرز الشهيرة في اليابان باتت تزهر قبل الأوان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بل لا تزهر بالكامل أحيانا نظرا إلى أن فصلي الخريف والشتاء غير باردين بما يكفي.

أما الثلوج على جبل فوجي فغابت لأطول فترة مسجّلة العام الماضي، ولم تظهر قبل مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة مع معدل ظهورها المعتاد في بدايات تشرين الأول/أكتوبر.

كما سجل تموز/يوليو أعلى درجة حر لمثل هذا الشهر منذ بدأ تسجيل البيانات عام 1898، بحسب ما قالت هيئة الأرصاد الجوية الجمعة، مع ارتفاع الحرارة شهريا بمعدل 2,89 درجة مئوية عن معدل الفترة ما بين 1991 -2020.

وتعاني بعض سدود اليابان وحقول الأرز نقصا في المياه في ظل تراجع كبير لمعدلات هطول الأمطار على مختلف مناطق البلاد.

وشهدت أجزاء أخرى من آسيا موجات حر هذا الصيف، من كوريا الجنوبية وصولا إلى فيتنام.

وشهدت كوريا الجنوبية ثاني شهر تموز/يوليو الأكثر حرا إذ بلغ معدل الحرارة 27,1 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية التي تجمع هذا النوع من البيانات منذ العام 1973.

وسجّل تموز/يوليو الأكثر حرا في كوريا الجنوبية عام 1994 عندما وصل معدل الحرارة إلى 27,7 درجة مئوية.

وفي شمال فيتنام، سجّلت درجات حرارة قياسية لشهر آب/اغسطس في 17 منطقة في سبع محافظات، فيما ازداد الطلب على الكهرباء نتيجة استخدام المكيفات، بحسب ما أفادت السلطات الثلاثاء.

وشهدت العاصمة هانوي أول يوم آب/اغسطس تتجاوز فيه الحرارة 40 درجة مئوية الاثنين.

تمو-ستو-ابه/لين/ص ك