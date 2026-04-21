اليابان ستخفف قيودها على صادرات الأسلحة (ناطق باسم الحكومة)

afp_tickers

2دقائق

أعلنت الحكومة اليابانية الثلاثاء أنها ستخفف قيودها على تصدير الأسلحة المعمول بها منذ عقود، وهو تغيير كبير يفتح الباب أمام بيع أسلحة فتاكة إلى الخارج.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا في مؤتمر صحافي “بفضل هذا التعديل الجزئي لـ”المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجية الدفاعية” والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية”.

وتقول رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي كمحرك للنمو الاقتصادي.

وكتبت الثلاثاء على منصة إكس “حتى الآن، كان نقل المنتجات النهائية المصنعة محليا إلى الخارج يقتصر على البحث والإنقاذ والنقل والمراقبة ومكافحة الألغام (ما يسمى “الفئات الخمس”)، لكن مع هذا التعديل، سيصبح نقل كل المعدات الدفاعية ممكنا من حيث المبدأ”.

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي.

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني، إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

كه-اف/الح