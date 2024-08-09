اليونان تختبر زراعة الفواكه الاستوائيه المقاوِمة للتغير المناخي

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تُجرى في شبه جزيرة البيلوبونيز تجربة تتمثل في زرع أنواع من الفواكه غير مألوفة في اليونان، تنبت في آسيا أو سواها عادةً، وهي أكثر مقاومة للتغير المناخي الذي يؤثر بشدة على اليونان ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

ومن هذه الفاكهة المانغا والأفوكادو والليتشي والشيريمويا والمكاديميا.

بدا المُزارع بانوس أداموبولوس سعيداً وهو يتفحص ثمار المانغا التي دنا وقت قطافها في مزرعته في جنوب غرب اليونان، مع أنها من الفواكه التي لا تُزرع في اليونان الشهيرة بكروم الزيتون.

لكنّ هذه الفواكه الآسيوية المنشأ هي ثمرة تجربة علمية تُجرى في شبه جزيرة البيلوبونيز، التي تضم مساحات قاحلة.

وتتمثل هذه التجربة في زراعة أنواع من الفواكه لا تنبت عادةً في هذه المنطقة حيث تشتد درجات الحرارة في الصيف وتكون أقرب إلى الاعتدال في بقية أيام السنة.

ولاحظ بانوس أداموبولوس (38 عاماً) المقيم في كيباريسيا أن “الشتاء لم يعد موجوداً”، فالأمطار لم تهطل منذ آذار/مارس الفائت على أرضه، و”لا نبات من دون ماء”. علماً أن معظم دخله يتأتى من خسّ الآيسبرغ الذي يحتاج إلى الكثير من مياه الري.

وتوقّع المزارع أن يضطر قريباً إلى التخلي عن بعض المزروعات، مثل البطيخ.

وأكّد أداموبولوس لوكالة فرانس برس أنه مهتم بزراعة الفواكه الغريبة المنشأ “الأكثر مقاومة” للظروف الجوية المستجدة.

وقد نبتت في حقله بالفعل بضعة أشجار مانغا وأفوكادو لا تزال قليلة جداً نسبياً في أرضه الممتدة مساحتها على 80 هكتاراً.

ويعتزم بانوس أداموبولوس زرعَ 300 شجرة أخرى ويفتخر بأنه تلقى بالفعل طلبيات لشراء محاصيل حصاده الأول المتوقع خلال هذا الشهر.

– “إنقاذ” الزراعة –

وأوضحت الباحثة في منظمة “ديميتر” الزراعية اليونانية التي تُجري الدراسة تيريزا تزاتزاني أن الهدف منها “إيجاد طرق للتعامل مع التغير المناخي واستخدامه” لصالح الزراعة.

وشرحت الخبيرة أن “العام بأكمله أصبح أشد سخونة، وهو ما يناسب هذه النباتات”.

وتحتاج أشجار المانغا خصوصاً إلى كمية قليلة من الأمطار. وكان فصلا الشتاء الأخيران شديدَي الجفاف بالفعل، وفقاً لتيريزا تزاتزاني.

ومع أن أشجار الأفوكادو كانت أصلاً تنمو في كريت، وهي جزيرة كبيرة تقع إلى الجنوب، إلا أن العلماء لم يكونوا واثقين من قدرتها على التكيف مع ظروف البر الرئيسي لليونان.

وتمكّن بعض المنتجين من زراعتها بكميات صغيرة في البيلوبونيز، لكنّ البرنامج يهدف إلى معرفة ما إذا كانت هذه المزروعات قابلة للحياة وزراعتها مجدية على نطاق واسع، على ما أوضح مدير الاقتصاد الزراعي في منطقة تريفيليا أنتونيس باراسكيفوبولوس.

ويعرب عن خشيته من أن يكون هذا النوع من الابتكار ضروريا “لإنقاذ” القطاع من “الكوارث المناخية” المستقبلية، داعيا إلى استثمارات أوروبية.

– “مكمّل” –

ومع ذلك، لا يستطيع الحلّ المتمثل في زرع الفواكه الاستوائية تحقيق المعجزات.

ولا يضم البرنامج راهناً سوى نحو عشرة مزارعين، وتقتصر مساحته المزروعة على عشرة هكتارات.

وليس المقصود منه أن تكون هذه الفواكه بديلاً من المنتجات الرئيسية، كالزيتون أو البرتقال، ولكنها يمكن أن تكون بمثابة “مكمّل” لها، على ما شرحت تيريزا تزاتزاني التي تعتزم توسيع التجربة لتشمل مناطق يونانية جديدة.

وتعاني دول مجاورة المشكلة إياها. ففي إيطاليا، بدأ المزارعون في صقلية مثلاً بإنتاج المانغا والموز والبابايا.

وتشير تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أن حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو أحد “البؤر الساخنة” للتغير المناخي، سيشهد المزيد من موجات الحر والجفاف المتكررة.

وشهدت اليونان هذه السنة شهر تموز/يوليو الأكثر حراً على الإطلاق وفقاً لبيانات الطقس الأولية الصادرة عن المرصد الوطني، بعد أن سجل حزيران/يونيو أيضاً رقماً قياسياً.

– ربحية –

ورأى ثيودوروس ديميتراكاكيس، وهو مزارع يوناني آخر مشارك في التجربة، أن الأمر سيستغرق “سنوات” حتى يصبح إنتاج الفاكهة الاستوائية مربحاً.

وقال المزارع البالغ 44 عاماً رغم حماسته لهذه التجربة، إنه لا يملك الوسائل اللازمة لتكريس نفسه لها بشكل كامل لأن مصدر رزقه، وهي شجرة الزيتون، تتطلب كل اهتمامه.

وأفاد بأن إنتاجه انخفض بنسبة 60 في المئة العام الفائت بسبب الجفاف والحرارة المبكرة.

فقريته، كالكثير من القرى الأخرى في اليونان، تُحرم في أكثر الأحيان لساعات عدة خلال النهار من المياه بسبب النقص.

واعترف ثيودوروس ديميتراكاكيس الذي كان ناشطاً بيئياً خلال سنوات دراسته الجامعية، بأنه لم يفهم إلا أخيراً أن ظاهرة الاحترار المناخي ستؤثر عليه “منذ الآن”.

وأمل في أن يتمكن من إقناع المزارعين الآخرين بذلك، إذ أن بعضهم يعتبرونها مجرّد “سنة سيئة”.

ليد/ب ح/ص ك