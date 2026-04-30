اليونسكو تعيد فتح مكتبها في ليبيا بعد غياب نحو 10 سنوات

reuters_tickers

5دقائق

طرابلس (ليبيا) 30 أبريل نيسان (رويترز) – أعلن مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدى الدول المغاربية شرف أحميمد إعادة افتتاح مكتب المنظمة في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس بعد إغلاق دام قرابة عشر سنوات، معلنا عن تعاون جديد من أجل الاستجابة إلى أولويات ليبيا في عدة مجالات من أبرزها الآثار والتراث والصناعات الإبداعية.

أقيمت مراسم الافتتاح في المتحف الوطني بوسط العاصمة داخل “السرايا الحمراء” بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير التربية والتعليم محمد القريو الذي يرأس أيضا اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم.

وقال أحميمد “اليوم نفتح معا فصلا جديد بإعادة افتتاح مكتب اليونسكو الفرعي في طرابلس، والتي لا تمثل عودة مادية بل تعكس التزاما أقوى وشراكة أقرب وتفاعلا أكثر، استجابة لأولويات ليبيا”.

كما أعلن عن قرب توقيع مشروع جديد مع الهيئة الليبية للبحث العلمي بعنوان “تعزيز البنية التحتية والقدرات البشرية لمركز بحوث التقنية الحيوية” بهدف تعزيز معدات مختبرات بحوث التقنية الحيوية ودعم برامج التدريب طويلة الأمد للدراسات العليا وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.

وأوضح أحميمد أن المقر الجديد للمنظمة سيكون داخل المقر الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة الدبيبة أن إعادة افتتاح مكتب اليونسكو في طرابلس “خطوة مهمة” تعكس عودة ليبيا إلى “مسارها الطبيعي وتعزز حضورها في محيطها الدولي”.

وقال إن “افتتاح هذا المكتب ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة بأن ليبيا تستعيد مكانتها وتؤكد جاهزيتها للشراكة والتعاون والانفتاح على العالم”.

وأغلقت اليونسكو مكتبها في ليبيا عام 2016، بعد نحو عامين من التنازع على السلطة بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب وسط محاولات حثيثة من الأمم المتحدة لتقريب وجهات نظر الفرقاء وإنهاء الفوضى.

وقال القريو إن تواجد المنظمة يمثل وسيلة لتقريب المسافات وتسهيل التنسيق الفني لما “يخدم تطلعاتنا وطموحاتنا في تطوير قطاع التربية والتعليم في ليبيا”.

وتزخر ليبيا، البلد المنتج للنفط والمطل على البحر المتوسط، بالمواقع الأثرية ولديها خمسة مواقع مسجلة لدى اليونسكو هي موقع شحات الأثري، وموقع لبدة الكبرى الأثري، والموقع الأثري في صبراتة، وموقع الفن الصخري في تادرارت أكاكوس، ومدينة غدامس القديمة.

و في يوليو تموز 2025، أعلنت المندوبية الليبية لدى اليونسكو على صفحتها بفيسبوك عن قرار لجنة التراث العالمي بالمنظمة رفع مدينة غدامس القديمة من قائمة المواقع الأثرية المعرضة للخطر بعد قرابة عشر سنوات من إدراجها على القائمة.

وكانت اليونسكو أدرجت المواقع الليبية الأثرية الخمسة على قائمة المواقع المهددة بالخطر بسبب ما وصفتها بأنها “أضرار ناجمة عن الصراع… وخطر وقوع مزيد من الأضرار”.

وقال أحميمد في تصريح لرويترز إن المنظمة تشعر بالفخر بشطب مدينة غدامس من تلك القائمة، وذلك “بفضل جهود السلطات المحلية بتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحماية”.

ووصف عملية الشطب من القائمة بالمهمة “الشاقة التي تستغرق وقتا”، مضيفا أن هناك “قائمة طويلة من المعايير التي يجب استيفاءها لإخراج أي موقع من القائمة”. وأوضح أن هذه المعايير مرتبطة بالاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية )