اليونيفيل: مسيرات إسرائيلية تسقط قنابل يدوية قرب قوات حفظ السلام بلبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

(رويترز) – قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إن طائرات مسيرة إسرائيلية أسقطت أربع قنابل يدوية بالقرب من جنود حفظ السلام الذين كانوا يعملون على إزالة حواجز تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة صباح يوم الثلاثاء.

وأضافت اليونيفيل في بيان يوم الأربعاء “ألقت مسيرات تابعة للجيش الإسرائيلي صباح يوم أمس أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق”.

وأضافت “هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في… نوفمبر الماضي”.

وتابعت “سقطت قنبلة واحدة على بعد 20 مترا، وثلاث قنابل أخرى على بعد حوالي 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة”.

وأشارت اليونيفيل إلى أنها أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقا بأعمال إزالة الحواجز التي تقوم بها القوات في المنطقة الواقعة جنوب شرقي قرية مروحين.

وأضافت “حرصا على سلامة قوات حفظ السلام عقب الحادث، تم تعليق الأشغال التي كانت تجري يوم أمس”.

وتعليقا على الواقعة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني يوم الأربعاء إن القوات المتمركزة في موقع بجنوب لبنان رصدت نشاطا مثيرا للريبة. وأضاف أنها أطلقت عدة قنابل صوتية في المنطقة “لتعطيل التهديد المحتمل والقضاء عليه”.

وأشار إلى أنه بعد مراجعة ما حدث، أرسل توضيحا عبر قناة الاتصال العسكرية، مضيفا أنه لم تطلق أي نيران متعمدة على أفراد اليونيفيل، وأن أمن المدنيين والقوات الإسرائيلية “يظل أولوية قصوى”.

ومدد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بالإجماع مهمة حفظ السلام في لبنان حتى نهاية 2026، على أن تبدأ المهمة حينها في انسحاب منظم وآمن على مدى عام.

و تأسست اليونيفيل في عام 1978، وهي تسيّر دوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

(تغطية صحفية تالا رمضان وألكسندر كورنويل- إعداد دعاء محمد وعلي خفاجي للنشرة العربية- تحرير محمود رضا مراد)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

