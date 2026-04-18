اليونيفيل تندد “بهجوم متعمد” قتل جنديا وأصاب 3 آخرين في جنوب لبنان

جنيف 18 أبريل نيسان (رويترز) – نددت اليونيفيل اليوم السبت بما وصفته بأنه “هجوم متعمد على قوات حفظ السلام”، بعد إطلاق نار بأسلحة خفيفة من جهات غير حكومية أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في أثناء إزالة متفجرات على طول طريق في قرية غندورية في جنوب لبنان.

وقالت اليونيفيل في بيان “باشرت اليونيفيل تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي. وتشير التقييمات الأولية إلى أن إطلاق النار جاء من جهات غير حكومية (يُزعم أنها حزب الله)”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)