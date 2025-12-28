The Swiss voice in the world since 1935
انتخابات تشريعية مبكرة في كوسوفو للخروج من جمود سياسي مستمر منذ عام

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يُدلي ناخبو كوسوفو الأحد بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة يؤمل في أن تنبثق منها غالبية برلمانية واضحة تتيح الخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ عشرة أشهر. 

وتصدّر حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته ألبين كورتي (فيتيفيندوسجي، الاشتراكي الديموقراطي) الانتخابات  التي جرت في شباط/فبراير 2025 بحصوله فيها على أكثر من 42 في المئة من الأصوات، لكنّ المقاعد الثمانية والأربعين التي فاز بها لم تكن كافية لتشكيل غالبية في البرلمان الذي يبلغ إجمالي عدد أعضائه 120. 

وفي ظل هذا الانقسام البرلماني الحاد، احتاج النواب الى أكثر من 50 جلسة لانتخاب رئيسهم، وفشلت محاولات تشكيل أي ائتلاف حكومي، ما أوجبَ إجراء انتخابات مبكرة توفّر مخرجا من الجمود. 

وأمل كورتي الذي يُعَدّ المرشح الأوفر حظا في تحقيق “فوز كبير” وفي “تجاوز نسبة 50 في المئة” من الأصوات، على ما قال لوكالة فرانس برس في حديث أجرته معه الثلاثاء في بريشتينا.

وبعدما وعد كورتي خلال حملته الانتخابية السابقة في شباط/فبراير بحكم كوسوفو “من أقصاها إلى أقصاها”، أي حتى في المناطق ذات الغالبية الصربية حيث لبلغراد نفوذ أكبر  من نفوذ بريشتينا، ركّز في الأسابيع الأخيرة على الاقتصاد.

كذلك كان الاقتصاد والفئات الاجتماعية المعوزة محورَي حملتَي مرشحَي الحزبين الرئيسيين الآخرين، وهما زعيم الحزب الديمقراطي في كوسوفو بدري حمزة، ومرشح الرابطة الديموقراطية في كوسوفو لومير عبديشيكو، لكن من خلال انتقاد أداء الحكومة السابقة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من مليونين، من بينهم عشرات الآلاف المسجلين في الخارج. وفي انتخابات شباط/فبراير 2025، اقتصرت نسبة المقترعين منهم على 40,59 في المئة.

إه-كبو/ب ح/جك

