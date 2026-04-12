انتخابات رئاسية في البيرو يسودها هاجس انعدام الأمن

توجه البيروفيون الى مراكز الاقتراع الأحد لاختيار رئيس للجمهورية من بين عدد قياسي من المرشحين يبلغ 35، في انتخابات لا يحظى فيها أي منهم بأفضلية صريحة، في ظل حال من انعدام الأمن وأزمات سياسية متواصلة منذ أعوام.

وستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ) أمام الناخبين الذين يناهز عددهم 27 مليون شخص.

ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 15% من نوايا التصويت في الاستطلاعات، ما يجعل تنظيم جولة ثانية في السابع من حزيران/يونيو شبه حتمي في البلد الذي ينتخب رئيسه التاسع خلال عشر سنوات.

وتشهد الانتخابات أيضا عودة برلمان بمجلسين لأول مرة منذ العام 1990.

وتعاني السلطة السياسية من سمعة سيئة جدا، في ظلّ فضائح فساد متكررة، مع توالي ثمانية رؤساء إلى سدة الرئاسة منذ العام 2016، وتعرض نصفهم للعزل.

وفي شوارع ليما، تسود حال من الخيبة.

وقالت ماريا فرنانديز (56 عاما) وهي صاحبة متجر “لن أصوّت لأيّ شخص. أشعر بخيبة أمل كبيرة من جميع المسؤولين. حكامنا فاسدون ولصوص وعديمو الضمير”.

وأفادت إذاعة محلية بأن 252 مرشحا على الأقل لمختلف المناصب المطروحة في الانتخابات، لديهم سوابق جنائية.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “لاتينوبارومترو” أن أكثر من 90% من البيروفيين ثقتهم “قليلة” أو “معدومة” في حكومتهم وبرلمانهم.

وفي انعكاس لتعقيد العملية الانتخابية، يبلغ طول ورقة الاقتراع 44 سنتيمترا.

وتُعتبر كيكو فوجيموري، مرشحة اليمين للمرة الرابعة، الأوفر حظا، متقدمة بفارق ضئيل على الكوميدي كارلوس ألفاريز، والمحافظ المتشدد رافايل لوبيز ألياغا، والوسطي ريكاردو بيلمونت، ومرشحي اليسار وبينهم روبرتو سانشيز.

ويبقى انعدام الأمن الهاجس الرئيسي.

وأكد فرانسيسكو غارسيا وهو طالب يبلغ 18 عاما، أنه لم يختر بعد لمن سيصوّت، قائلا إن “هذه القضية هي الأكثر إثارة للقلق على الإطلاق، نظرا لعدد الاغتيالات والقتل المأجور والسرقات المروع”.

وزادت جرائم القتل بأكثر من الضعف منذ العام 2018، وبلغت نحو 2600 حالة سنويا.

