انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى بعد ثلاثين ساعة من زلزال بورما

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تمكن رجال الإنقاذ السبت من انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مجمع سكني منهار في مدينة ماندالاي، وفق ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس، بعد 30 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب بورما.

ودوى التصفيق عندما أخرج رجال الإنقاذ فيو لاي خاينغ البالغة 30 عاما من تحت أنقاض مجمع سكاي فيلا السكني، حيث تم سحبها بعناية ووضعها على نقالة، ليهرع زوجها يي أونغ لاحتضانها.

وقال يي أونغ لوكالة فرانس برس بينما كان ينتظر اخراج زوجته من تحت الركام “في البداية، لم أعتقد أنها ستكون على قيد الحياة”.

أضاف الأب لطفلين “أنا سعيد جدا لأنني سمعت أخبارا سارة”.

وبينما كانت سيارة الإسعاف تتجه إلى المستشفى، شوهد يي أونغ من خلال نافذتها ممسكا بيد زوجته.

وقدّر مسؤول في الصليب الأحمر لوكالة فرانس برس في وقت سابق أن يكون أكثر من 90 شخصا محتجزين تحت أنقاض المجمع السكني.

وضرب زلزال بقوة 7,7 درجة شمال غرب ماندالاي في ساعة مبكرة من ظهر الجمعة، تلته هزة ارتدادية بقوة 6,7 درجة بعد دقائق.

وأوردت السلطات السبت أن الزلزال تسبّب في مقتل 1644 شخصا وإصابة 3408 بجروح، معظمهم في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في بورما. ولا يزال من الصعب تقييم حجم الكارثة، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات.

سلب-بفك/سام