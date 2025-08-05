انخفاض العجز التجاري الأميركي مدفوعا بتراجع الواردات

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انخفض العجز التجاري في الولايات المتحدة بشكل حاد في حزيران/يونيو، مدفوعا بتراجع حاد في الواردات، بعد أن قامت الشركات بتأمين مخزونات في الأشهر السابقة تحسبا للرسوم الجمركية.

في حزيران/يونيو، انكمش الميزان التجاري الأميركي في السلع والخدمات بمقدار 60,2 مليار دولار، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة الثلاثاء، أي بانخفاض قدره 16% عن أيار/مايو.

وهذه الارقام أفضل بشكل طفيف مما توقعه المحللون الذين قدروا أن العجز التجاري سيبلغ 61 مليار دولار في حزيران/يونيو، وفق “ماركت ووتش”.

ويشكل انخفاض الواردات اجمالي انكماش العجز التجاري تقريبا، مع تراجع بنسبة 3,7%.

ويتعلق هذا الانخفاض بشكل خاص بالمنتجات الصيدلانية والسيارات والنفط، وهي قطاعات تعرضت لتهديدات أو واجهت رسوما جمركية، أو شهدت انخفاضا في كلف الإنتاج.

كما تراجعت الصادرات الأميركية، لا سيما الذهب والمعادن، وإن بدرجة أقل (-0,5%). وفي المقابل، ارتفعت صادرات الآلات والطائرات المدنية.

وجغرافيا، أكد العجز التجاري مع الصين انخفاضه الحاد، مما يدل على تباطؤ التبادل بين البلدين والذي لم يعد يتصدر قائمة العجز التجاري، إذ بلغ 9,4 مليارات دولار فقط، خلف العجز التجاري مع المكسيك (16,3 مليار دولار) وفيتنام (16,2 مليار دولار) وتايوان (12,9 مليار دولار) والاتحاد الأوروبي (9,5 مليارات دولار).

وفي أوروبا، لا يزال العجز مع الدول نفسه: ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا.

في المقابل، حققت الولايات المتحدة فائضا مع هولندا وبلجيكا.

الس/ريم/ب ق