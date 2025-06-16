ايرباص تعلن تلقيها طلبيات من شركتين سعوديتين بقيمة 16 مليار دولار

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أعلنت مجموعة ايرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات الاثنين ابرام عقود ضخمة في اليوم الأول من معرض لوبورجيه للطيران في شمال باريس مع شركتين سعوديتين لشراء نحو 65 طائرة من طرازات مختلفة بقيمة اجمالية تقدر بنحو 16 مليار دولار.

وتلقت المجموعة الاوروبية الطلب الأول من شركة التأجير السعودية “آفي ليس” لشراء 30 طائرة من طراز A320neo وعشر طائرات شحن من طراز A350، بقيمة تقديرية تناهز 7 مليارات دولار.

وتم توقيع الاتفاق الذي تضمن احتمال زيادة العقد إلى 22 طائرة شحن A350F و55 طائرة A320neo، أمام الصحافيين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “آفي ليس” إدوارد أوبيرن “إن إضافة هذه الطائرات الأكثر تطورا من شانها أن تحسن قدرتنا على تقديم خيارات لطائرات حديثة واقتصادية لشركائنا من شركات الطيران في السعودية وفي العالم”.

واعتبر بونوا دو سان إكزوبيري، مسؤول مبيعات الطائرات التجارية في إيرباص، أن “هذه الطلبية المزدوجة تُعزز قدرات آفي ليس وتُظهر قدرة منتجاتنا على جذب شركات التأجير وعملائها من شركات الطيران”.

تأسست شركة “آفي ليس” لتاجير الطائرات في 2022 وتتخذ من الرياض مقرا، ولديها أسطول يضم 200 طائرة تجارية (إيرباص وبوينغ)، تؤجرها لخمسين شركة طيران في ثلاثين دولة.

كما أعلنت المجموعة أن شركة “طيران الرياض” السعودية طلبت شراء 25 طائرة A350-1000 عريضة البدن بقيمة تقدر بنحو 9 مليارات دولار، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يرتفع هذا الطلب إلى 50 طائرة.

نيو/ريم/ص ك