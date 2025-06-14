-بابا الفاتيكان يناشد إسرائيل وإيران “تحكيم العقل”

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مدينة الفاتيكان (رويترز) – ناشد البابا ليو بابا الفاتيكان يوم السبت السلطات في إيران وإسرائيل “تحكيم العقل” بعد الهجمات الجوية مؤخرا، ودعا إلى الحوار.

وقال خلال لقاء في كاتدرائية القديس بطرس إنه يتابع الوضع “بقلق شديد”.

وأضاف البابا “في مثل هذه المرحلة الدقيقة، أرغب في أن أجدد نداء للمسؤولية والعقل”.

وتابع “الالتزام ببناء عالم أكثر أمانا وخاليا من التهديد النووي يجب أن يُسعى إليه من خلال الاحترام المتبادل والحوار الصادق، من أجل إقامة سلام دائم قائم على العدالة والأخوة والخير العام”.

وأردف قائلا “لا ينبغي لأحد أن يهدد وجود الآخر أبدا. ومن واجب جميع الدول أن تدعم قضية السلام، من خلال بدء مسارات مصالحة وتعزيز الحلول التي تضمن الأمن والكرامة للجميع”.