باحثون من جامعة في الإمارات يطورون أداة لرصد أمراض معدية في أقل من 10 دقائق

afp_tickers

2دقائق

طوّر فريق باحثين في جامعة “نيويورك أبوظبي” أداة تشخيصية لرصد فيروس كوفيد-19 وغيره من الأمراض المعدية في أقل من عشر دقائق، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

ويُمكن لغير المدربين استخدام الأداة المصنوعة من الورق من دون الحاجة إلى معّدات مخبرية متطورة، وهي تقدّم حلاّ سريعا ومنخفض الكلفة ومحمولا للفحص الميداني للأمراض المُعدية، بحسب ما أوردت “وام”.

ونمكّن الفريق من تطوير الشريحة (RCP-Chip) في مختبر الموائع الدقيقة والأجهزة المصغرة المتطورة في جامعة “نيويورك أبوظبي”. وهي تعمل بلا كهرباء وتحتاج إلى مصدر حرارة معتدل (نحو 65 درجة مئوية)، أي تقريبا حرارة الماء الدافئ.

وصُممت الأداة لاكتشاف أبسط آثار المادة الوراثية الفيروسية في عينات اللُّعاب، لسهولة جمعها، ودون الحاجة إلى تدخل جراحي، إذ يشير تغيّر اللون إلى وجود الفيروس المعني، وفق ما أوضحت “وام”.

ونشرت مجلة أبحاث المستشعرات المتقدمة البحث في ورقة بعنوان “شريحة الورق المقسمة شعاعيا ذات الطبقة الواحدة للكشف الحراري المتعدد السريع لجينات سارس-كوفيد”.

م ل/الح