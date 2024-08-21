باراك أوباما: الولايات المتحدة “مستعدة للرئيسة كامالا هاريس”

afp_tickers

2دقائق

اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في خطاب أمام مؤتمر الحزب الديموقراطي في شيكاغو الثلاثاء أنّ الولايات المتحدّة “مستعدّة” لأن تصبح كامالا هاريس رئيستها.

وفي خطاب حماسي ألقاه أمام جمهور تفاعل معه بالهتاف والتصفيق، قال أوباما إنّ “أميركا مستعدة للرئيسة كامالا هاريس، وكامالا هاريس مستعدّة للمنصب. إنها شخص قضى حياته في النضال من أجل أولئك الذين يحتاجون لأن يُسمعوا صوتهم”.

وأضاف “نعم، يمكنها ذلك”، مقتبساً في ذلك الشعار الانتخابي الذي أوصله هو نفسه إلى البيت الأبيض قبل 16 عاماً وأدخله التاريخ كأول رئيس أول للولايات المتحدة.

وخصّص أوباما حيّزا من خطابه لتحية نائبه السابق الرئيس جو بايدن وحيّزاً أكبر لمهاجمة منافس هاريس في الانتخابات المقبلة الرئيس الجهوري السابق دونالد ترامب، مسلّطا الضوء على الاختلافات الكثيرة بين هذا “الملياردير البالغ من العمر 78 عاماً والذي لا يتوقف أبداً عن النحيب” و”يخشى الخسارة” وهاريس التي “لن تنشغل بمصالحها بل ستنشغل بمصالحكم (..) وستعمل لصالح كل مواطن أميركي”.

وألقى أوباما خطابه فور انتهاء زوجته ميشيل من إلقاء خطاب كان بدوره حماسياً وتفاعل معه الجمهور بقوة.

وقالت أوباما التي تتمتع على غرار زوجها بشعبية جارفة في أوساط الديموقراطيين إن “الأمل عاد” بترشح هاريس لتصبح أول رئيسة في تاريخ الولايات المتّحدة.

وأضافت أوباما “هناك شيء سحري ورائع في الهواء.. إنها قوة الأمل المعدية”.

جو/بم