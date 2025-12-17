باريس وروما تعترضان خطط الاتحاد الأوروبي لتوقيع الاتفاق مع “ميركوسور”

انضمت إيطاليا الأربعاء إلى فرنسا في المطالبة بإرجاء توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور)، ما قد يمنع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من إبرام هذه المعاهدة في البرازيل نهاية الأسبوع الجاري.

فقد أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عشية قمة أوروبية في بروكسل أن التوقيع على الاتفاق في الأيام المقبلة سيكون “سابقا لأوانه”.

تطالب ميلوني بضمانات “كافية” للقطاع الزراعي أولا، مؤكدة أنها “واثقة من أن كل هذه الشروط ستُلبى بحلول بداية العام المقبل”.

يثير هذا التصريح صدمة لدى المفوضية الأوروبية التي شددت مرارا في الأيام الأخيرة على ضرورة التوقيع على الاتفاق قبل نهاية العام حفاظا على “مصداقية” الاتحاد الأوروبي وتجنبا لإثارة استياء شركائه في أميركا اللاتينية.

ورغم حذرها، لا تزال المفوضية الأوروبية متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وقال الناطق باسم المفوضية أولوف غيل لوكالة فرانس برس “سيناقش رؤساء الدول والحكومات هذا الأمر في القمة الأوروبية” الخميس.

وفي البرازيل، لا يزال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يأمل في “أخبار سارة”، ودعا مباونب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحمل “مسؤولياتهما” حتى لا يعيقا التوصل إلى اتفاق.

لكن موقف روما من هذه القضية قد يكون حاسما.

إلى جانب فرنسا وبولندا والمجر، تمتلك إيطاليا القدرة على تشكيل أقلية معارضة ضمن الدول الأعضاء الـ27، ما يحول دون مناقشة الاتفاقية هذا الأسبوع.

وأقر دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته بأن “الوضع قد يتأزم بشدة” نظرا لإصرار كل من ألمانيا وإسبانيا على الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة هذه في أسرع وقت ممكن.

وحذر ماكرون من أن “فرنسا ستعارض بشدة” أي مساع من السلطات الأوروبية لفرض هذا الاتفاق، وفق ما أفادت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون الأربعاء.

وأوضحت بريجون أن فرنسا لا تعتبر من المؤكد أن يتم تأجيل توقيع المعاهدة قبل قمة بروكسل، لكن تصريحات جورجيا ميلوني “دليل” على أن “فرنسا ليست وحيدة”.

من جانبه، حذّر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمام الجمعية الوطنية في باريس الأربعاء من أن فرنسا ستصوّت ضدّ هذه الاتفاقية إذا ما أرادت المفوضية الأوروبية “المضيّ قدما” في التصويت عليها وإقرارها “خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع”.

– احتجاجات في بروكسل –

وتأمل فون دير لايين في التوقيع على هذه المعاهدة في قمة ميركوسور السبت في مدينة فوز دو إيغواسو البرازيلية. لكنها تحتاج أولا إلى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء في بروكسل.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي “آمل أن يكون سعر تذكرتها للسفر قابلا للاسترداد”.

من شأن هذه الاتفاقية التجارية مع الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي أن تُنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.

ستُمكّن هذه الاتفاقية الاتحاد الأوروبي من تصدير المزيد من المركبات والآلات والنبيذ والمشروبات الروحية إلى أميركا اللاتينية، كما ستُسهّل دخول لحوم الأبقار والسكر والأرز والعسل وفول الصويا من أميركا الجنوبية إلى أوروبا، ما يثير مخاوف القطاعات الزراعية.

ولا يخفي المزارعون الأوروبيون غضبهم، إذ أعلنوا تنظيم تظاهرة بمشاركة نحو عشرة آلاف شخص الخميس في بروكسل احتجاجا على هذه الاتفاقية. وجرت تظاهرة الأربعاء في مطار لييج بمشاركة بضع مئات من الأشخاص ونحو عشرة جرارات، وفق المنظمين.

كما تجمع نحو مئة مزارع في ستراسبورغ أمام البرلمان الأوروبي.

ولطمأنة القطاع الزراعي، أضاف الاتحاد الأوروبي إجراءات وقائية، منها مراقبة المنتجات الحساسة مثل لحوم الأبقار والدواجن والسكر، والتعهد بالتدخل في حال حدوث اضطرابات في السوق.

كان من المقرر التفاوض على هذه الإجراءات مساء الأربعاء بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

ومع ذلك، لا يُتوقع أن تكون هذه الخطوات كافية لفرنسا. ويأتي هذا المأزق مع بروكسل في ظل حراك زراعي واسع النطاق في فرنسا احتجاجا على إدارة وباء التهاب الجلد العقدي.

فبعد أسبوع من الاحتجاجات الأولى، استمرت التعبئة ضد إدارة هذا الوباء في النمو الأربعاء في فرنسا، مع إغلاق طريق رئيسي جديد يربط تولوز في جنوب غرب البلاد بمناطق المتوسط وصولا إلى إسبانيا، رغم وعود الحكومة بتسريع التطعيم.

وداخل الاتحاد الأوروبي، تخشى دول أعضاء عدة من أن فرنسا لن تكتفي بتأجيل اتفاقية ميركوسور، بل ستسعى إلى إفشالها رغم المفاوضات المستمرة منذ أكثر من 25 عاما.

وتعتمد ألمانيا وإسبانيا والدول الإسكندنافية، من جانبها، على هذه الاتفاقية لإنعاش الاقتصاد الأوروبي الذي يُعاني من المنافسة الصينية والتعرفات الجمركية الأميركية.

وفي النهاية، يعند مرة جديدة لإيطاليا أن تلعب دورا حاسما.

