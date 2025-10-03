باكستان: خطة ترامب بشأن غزة لا تتوافق مع مقترح الدول الإسلامية

5دقائق

من آصف شاهزاد

إسلام اباد (رويترز) – قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار يوم الجمعة إن النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خطته بشأن غزة قبل أيام لا تتوافق مع المسودة التي اقترحتها مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وكانت المجموعة قد اقترحت انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة خلال اجتماع مع ترامب في 22 سبتمبر أيلول، في حين أن خطته تضع تصورا لانسحاب إسرائيلي جزئي تمهيدا لإطلاق سراح بقية الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال دار لنواب في البرلمان الباكستاني “أوضحت أن هذه النقاط العشرين التي أعلنها ترامب ليست نقاطنا. إنها ليست مماثلة لنقاطنا. أقول إن بعض التغييرات أدخلت عليها.. على مسودتنا”.

* خطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس

نشر ترامب يوم الاثنين خطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وتقضي بعودة جميع الرهائن الأحياء ورفات الموتى منهم خلال 72 ساعة من وقف إطلاق النار. وتشير الخطة إلى “غزة جديدة” في المستقبل بعد إعادة تطويرها.

وتترك الخطة الكثير من التفاصيل للمفاوضين لمناقشتها بعمق والتوصل لاتفاق بشأنها.

ويتوقف تنفيذ الخطة على قبولها من مقاتلي حركة حماس الذين شنوا هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 واقتياد 251 رهينة إلى غزة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في القطاع إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك أودى بحياة أكثر من 66 ألف فلسطيني ودمر مساحات شاسعة من القطاع.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد رحب في وقت سابق بخطة ترامب. وقال دار إن شريف كان قد قدم ردا عاما على منشور ترامب الأوسع نطاقا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف ترامب عن خطته بعد أسبوع من اجتماعه مع قادة ثماني دول إسلامية، وهي السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، لمناقشة الوضع في غزة.

وذكر موقع أكسيوس أن إدارة ترامب تسعى لموافقة الدول العربية والإسلامية على إرسال قوات عسكرية إلى غزة لتمكين إسرائيل من الانسحاب وتوفير التمويل اللازم للمرحلة الانتقالية وبرامج إعادة الإعمار.

* الدول الإسلامية اقترحت انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة

قال دار إن الدول الثماني حصلت على تعهد من ترامب بأنه لن يسمح بضم إسرائيل للضفة الغربية التي تحتلها، وهو ما يدعو إليه حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينيون المتطرفون في ائتلافه الحاكم.

وقال دار، وهو يقرأ من نسخة من مسودة توافقية أعدتها الدول الإسلامية إنها تطالب “بانسحاب إسرائيلي كامل” و”مسار لسلام عادل على أساس حل الدولتين” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل هي سياسة باكستانية. فيما استبعد نتنياهو مرارا إقامة دولة فلسطينية، قائلا إن ذلك سيعرض إسرائيل للخطر.

وجاء في خطة ترامب أنه سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية وتجميد خطوط القتال في غزة إلى حين استيفاء شروط “الانسحاب الكامل على مراحل” للقوات الإسرائيلية.

وسيتعين على حماس أن تنزع سلاحها بموجب خطة ترامب، الذي أمهل الحركة، يوم الثلاثاء الماضي، من ثلاثة إلى أربعة أيام لقبولها.

وتنص الخطة على تشكيل “مجلس سلام” يرأسه ترامب ويضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في دور لم يتحدد.

وستحكم غزة لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين، وستكون مسؤولة عن الإدارة اليومية للخدمات العامة والشؤون البلدية في غزة. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين.

(إعداد مروة سلام وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)