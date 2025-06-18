بدء رحلات جوية لإعادة إسرائيليين عالقين في قبرص

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نيقوسيا (رويترز) – أظهرت مواقع تتبع للرحلات الجوية على الإنترنت ومصادر في مطارات أن رحلات جوية أقلعت من قبرص إلى إسرائيل يوم الأربعاء لإعادة إسرائيليين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب الصراع مع إيران.

وتم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي منذ أن بدأت الدولتان تبادل الهجمات منذ يوم الجمعة مما أدى إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف ألغيت رحلاتهم إلى تل أبيب.

وأعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء عن تسيير رحلات خاصة لإعادة الإسرائيليين.

وذكرت مصادر في شركة هيرميس المشغلة لمطار لارناكا في قبرص أن رحلة تسيرها شركة أركياع أقلعت الساعة 07:25 صباحا بالتوقيت المحلي (0425 بتوقيت جرينتش) متجهة إلى تل أبيب ومن المتوقع أن تغادر تسع رحلات أخرى يوم الأربعاء إلى حيفا وأربع رحلات إلى تل أبيب وعلى متنها نحو ألف راكب.

وقالت وزارة النقل الإسرائيلية إن ما يصل إلى 150 ألف إسرائيلي موجودون في الخارج ويحاول نحو ثلثهم العودة.

وفي المقابل، توافد عدد كبير من الأشخاص على قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب إلى إسرائيل. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، وصلت سفينة سياحية إلى قبرص وعلى متنها 1500 مشارك في برنامج تراث يهودي كانوا غادروا إسرائيل يوم الثلاثاء.