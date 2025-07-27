بدء عبور قوافل مساعدات باتجاه غزة وإسرائيل تعلن “تعليقا تكتيكيا” يوميا لعملياتها العسكرية

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بدأت الأحد شاحنات محمّلة مساعدات العبور إلى قطاع غزة الذي يعاني أزمة جوع، عبر معبر رفح المصري، فيما أعلنت إسرائيل “تعليقا تكتيكيا” يوميا لعملياتها العسكرية في مناطق عدة من غزة لأغراض إنسانية.

وأظهرت صور وشريط فيديو لوكالة فرانس برس شاحنات ضخمة محمّلة بأكياس بيضاء تدخل عبر بوابة معبر رفح من الجانب المصري والذي يؤدي الى جنوب قطاع غزة. إلا أن الشاحنات لا تدخل مباشرة الى القطاع عبر الجانب الفلسطيني من المعبر المدمّر والمقفل بسبب الحرب. وتسير الشاحنات بعد ذلك كيلومترات قليلة جدا نحو معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي حيث يتوقع أن تخضع للتفتيش مجددا قبل دخول منطقة رفح الفلسطينية.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق أنها ألقت من الجو مساعدات إنسانية على قطاع غزة المدمر بعد ضغوط دولية متواصلة منذ أسابيع للسماح بدخول الغذاء والإمدادات الحيوية لسكان القطاع الذين يتضوّرون جوعا جراء الحصار المفروض والحرب المتواصلة منذ 21 شهرا.

وقالت سعاد اشتيوي البالغة 30 عاما التي تقيم في خيمة في منطقة تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة “أمنية حياتي صارت أكل رغيف خبز وأن أوفر لأولادي خبزا يأكلونه. كل يوم زوجي يطلع من الفجر حتى يحصل على الطحين (..) ولا يأتي بأي شيء”.

وأضافت “أتمنى أن تدخل المساعدات من مصر، سمعنا في الصحافة أنه سيتم ادخال شاحنات طحين ومساعدات غذائية، نأمل إذا دخلت أن تصل لنا”.

وفرضت إسرائيل التي تحاصر غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حصارا شاملا على القطاع في أوائل آذار/مارس ولم تخفّفه إلا جزئيا في أواخر أيار/مايو. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية.

وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من ارتفاع معدلات سوء التغذية في صفوف الأطفال ومن خطر انتشار المجاعة على نطاق واسع بين سكان القطاع الذي يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

من جانبها، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني ليل السبت، أنّ “هدنة إنسانية” ستُطبق على أجزاء معينة من غزة صباح الأحد، لتسهيل توصيل المساعدات، محمّلة الأمم المتحدة مسؤولية الحصار.

والأحد، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “تعليقا تكتيكيا” يوميا لعملياته العسكرية سيبدأ في عدّة مناطق في قطاع غزة اعتبارا الأحد “من الساعة العاشرة صباحا (السابعة بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (17،00 بتوقيت غرينتش)”، مضيفا أنّ هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرّك فيها الجيش “وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة وسيكون يوميا حتى إشعار آخر”.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن السبت مقتل 50 شخصا في عمليات قصف وإطلاق نار للقوات الإسرائيلية.

– “تدفق متواصل” –

وتنفي إسرائيل أن تكون تعطل دخول المساعدات مؤكدة أنها غير مسؤول عن النقص الحاصل ومتهمة حماس بنهب المساعدات والمنظمات الإنسانية بعدم توزيعها. إلا ان هذه المنظمات تؤكد أن إسرائيل تفرض قيودا صارمة جدا لدخول المساعدة إلى قطاع غزة الذي تسيطر على كل المعابر المؤدية إليه.

ليل السبت الأحد، نشر الجيش الإسرائيلي صورا تُظهر إلقاء “سبع منصّات مساعدات احتوت على الطحين والسكر ومعلّبات غذائية” بالمظلات على غزة.

وقالت المسؤولة في منظمة أوكسفام غير الحكومية بشرى خالدي لوكالة فرانس برس “نرحب بذلك لكن يجب أن نرى تقدما فعليا على الأرض” مشددة على ضرورة حصول “تدفق متواصل للمساعدة على نطاق واسع”.

وأضافت “نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار ورفع كامل للحصار وضمانات واضحة بأن الأمر لا يتعلق فقط ببادرة موقتة”.

وشاركت الإمارات والأردن وفرنسا ودول أخرى في عمليات إلقاء طرود إغاثة في غزة في العام 2024، وقد اعتبرت أحيانا خطرة كما تتطلب لوجستيات معقدة لكمية محدودة من المساعدات. وأكد الكثير من المسؤولين الإنسانيين آنذاك أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن إيصال المساعدات برا.

كذلك، أعلن الأردن الأحد تسيير قافلة مساعدات إلى قطاع غزة عبر بوابة زيكيم بين إسرائيل وشمال قطاع غزة. وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية في بيان إن “القافلة تتكون من 60 شاحنة محملة ب962 طن من المواد الغذائية”.

وأعلنت بريطانيا السبت أنها تستعد لإلقاء المساعدات وإجلاء “الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية”، بالتعاون مع “شركاء مثل الأردن”.

بدورها، أعلنت الإمارات أنها ستستأنف عمليات إنزال المساعدات بالمظلات “على الفور”.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني السبت إن استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات يمثل استجابة “غير فاعلة” للكارثة الإنسانية المستمرة.

وكتب على منصة إكس “لن تنهي عمليات الإسقاط من الجو خطر المجاعة المتفاقم. إنها مكلفة وغير فاعلة ويمكن حتى أن تقتل مدنيين يتضورون جوعا”.

– “حنظلة” في اسدود –

والأحد وصلت إلى مرفأ أسدود الإسرائيلي سفينة “حنظلة” التابعة لتحالف أسطول الحرية المؤيّد للفلسطينيين إلتي اعترضها الجيش الإسرائيلي عندما كانت تبحر باتجاه غزة.

وكانت السفينة في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها ومن بينهم نائبتان من حزب “فرنسا الأبية” المعارضة لقوانين الهجرة.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” لفرانس برس إنه أرسل محامين إلى الميناء الواقع في جنوب إسرائيل وطالب بالسماح لهم بالتواصل مع النشطاء الموجودين على السفينة.

واندلعت الحرب في غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وردّت إسرائيل بشن حرب مدمّرة قتل فيها 59733 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور/اش-غ ر