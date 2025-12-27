برلمان الأرجنتين يوافق على ميزانية ميلي لأول مرة منذ تسلمه السلطة

وافق البرلمان الأرجنتيني الجمعة على الميزانية المقترحة من الرئيس خافيير ميلي، في سابقة من نوعها منذ وصوله إلى السلطة قبل عامين.

وصوّت مجلس الشيوخ لصالح الميزانية بـ46 صوتا مقابل 25 صوتا ضدها، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، وذلك بعد موافقة مجلس النواب (الغرفة الدنيا) عليها.

وحقق حزب ميلي الحاكم مكاسب في كلا المجلسين بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر، ما مكّنه من السعي إلى تنفيذ سلسلة إصلاحات رئيسية في النصف الثاني من ولايته.

وبعد عامين من العمل بالميزانية التي أُقرت عام 2023، يهدف مشروع قانون الإنفاق الجديد الذي طرحه ميلي إلى بلوغ مستوى صفر عجز، وذلك بشكل رئيسي من خلال خفض الإنفاق.

وقال السيناتور إزيكيل أتاوتشي، عضو حزب ميلي الحاكم “لن ننفق أكثر مما نكسب، وسنعمل على ضبط حساباتنا”.

ودفع إصلاح آخر اقترحه ميلي يتعلق بقوانين العمل في البلاد بالآلاف إلى التظاهر في إلى شوارع بوينوس آيرس الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تأجيل البتّ في هذا المقترح حتى شباط/فبراير.

قال ميلي مؤخرا “استعدوا جيدا، فالمزيد من الإصلاحات آت”.

