برلمان سريلانكا يقطع عطلته لتسريع إقرار مساعدات ما بعد الإعصار

يقطع البرلمان السريلانكي عطلته لتسريع إقرار مساعدات مالية ضرورية لعمليات إعادة الإعمار بعد الإعصار ديتواه الذي أودى بحياة نحو 650 شخصا، وفق ما أعلن مسؤولون الأحد.

وكان الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي قد قال الأسبوع الماضي إن الدولة الجزيرة ستحتاج إلى ما لا يقل عن 1,66 مليار دولار في 2026، إضافة إلى 166 مليون دولار قال إن الحكومة ستنفقها هذا العام، لإعادة البناء والتعافي مما وصفه بأنه “أصعب كارثة طبيعية” تضرب البلاد.

وأصدر رئيس البرلمان جاغاث ويكراماراتني الأحد إشعارا بعقد جلسة طارئة للهيئة التشريعية التي كانت قد دخلت في عطلة بعد إقرار موازنة 2026 في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر الحالي، ولم يكن مقررا أن تعاود الانعقاد قبل 6 كانون الثاني/يناير.

وقال رئيس البرلمان في إشعار رسمي “دعوتُ البرلمان إلى الانعقاد الخميس (18 كانون الأول/ديسمبر) بناء على طلب دولة رئيسة الوزراء (هاريني أماراسوريا)”.

وأفاد مسؤولون في وزارة المالية وكالة فرانس برس بأن الاجتماع يهدف إلى إقرار نفقات العام المقبل المخصصة للتعافي من آثار الإعصار.

وتُظهر الأرقام الرسمية أن 643 شخصا قُتلوا، فيما لا يزال 184 آخرون في عداد المفقودين، جراء انهيارات أرضية وفيضانات تسبّب بها الإعصار.

وقد تضرر من تلك الكارثة المدمّرة ما لا يقل عن 2,3 مليون شخص، أي ما يزيد قليلا على 10% من سكان البلاد، ولا يزال نحو 75 ألف شخص يقيمون في مخيمات تديرها الدولة.

وقدّر مسؤول يقود جهود التعافي أن تصل كلفة الأضرار الإجمالية إلى نحو 7 مليارات دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي صندوقا بقيمة 35,3 مليون دولار لتوفير الغذاء والمأوى المؤقت لـ658 ألفا من أكثر المتضررين. ولا يشمل الصندوق إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة أو الممتلكات الخاصة، ويركّز حصرا على تلبية الاحتياجات الأساسية العاجلة.

وتتعافى سريلانكا أيضا من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، إذ تخلّفت عن سداد 46 مليار دولار من ديونها الخارجية في نيسان/أبريل 2022، وحصلت على حزمة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مطلع 2023.

