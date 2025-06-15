برلين: ألمانيا وعُمان تتفقان على ضرورة تفادي تصاعد صراع الشرق الأوسط

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برلين (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار فريدريش ميرتس أجرى اتصالا هاتفيا مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد صباح يوم الأحد، واتفقا على أهمية عدم تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث في بيان “قدم المستشار الشكر لسلطان عمان على جهود الوساطة التي تبذلها بلاده صوب إنهاء البرنامج النووي الإيراني. وأكد على ضرورة ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا”.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا استعدادهما للمساعدة في إنهاء الصراع بالطرق الدبلوماسية.