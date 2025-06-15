برلين: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مستعدة للحوار مع إيران حول برنامجها النووي

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برلين (رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مستعدة لإجراء محادثات على الفور مع إيران بشأن برنامجها النووي في محاولة لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف فاديفول، الذي يزور الشرق الأوسط حاليا، أنه يحاول المساهمة في تهدئة الصراع بين إسرائيل وإيران، وأشار إلى أن طهران لم تغتنم الفرصة في السابق للدخول في محادثات بناءة.

وقال لهيئة البث الألمانية (إيه.آر.دي) في وقت متأخر من يوم السبت “آمل أن يكون ذلك لا يزال ممكنا… ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا على استعداد. إننا نعرض على إيران إجراء مفاوضات على الفور حول البرنامج النووي، وآمل أن يتم قبول (العرض)”.

وأضاف “هذا أيضا شرط أساسي لتهدئة هذا الصراع، وهو ألا تشكل إيران أي خطر على المنطقة أو على دولة إسرائيل أو على أوروبا”.

وقال فاديفول، الذي يزور عُمان يوم الأحد، إن الصراع لن ينتهي إلا بممارسة ضغوط على إيران وإسرائيل من جميع الأطراف.

وأشار إلى أن “هناك توقعات مشتركة بأنه خلال أسبوع يجب بذل جهد جاد على الجانبين لوقف دوامة العنف”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الحكومة الإيرانية قد تسقط، قال فاديفول إنه يعتقد أن نية إسرائيل ليست إسقاط النظام في طهران.

وعن غزة، قال فاديفول إن الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني غير مقبول، وحثّ إسرائيل على السماح بدخول منظمات الإغاثة دون قيود.

وقال “يجب أن ينتهي الجوع والموت ومعاناة الناس في غزة”، مضيفا أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هي المسؤولة عن الصراع وأنها يجب أن تطلق سراح الرهائن المحتجزين منذ الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.