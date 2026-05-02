برمودا تستقبل الملك تشارلز بحفاوة بعد جولة أميركية خاطفة

afp_tickers

2دقائق

أمضى العاهل البريطاني تشارلز الثالث يوم الجمعة في إقليم برمودا البريطاني، آتيا من الولايات المتحدة حيث سعى إلى ترميم العلاقات المتوتّرة بين واشنطن ولندن.

وقال تشارلز إن هذه هي أول زيارة يقوم بها ملك بريطاني إلى برمودا في تاريخها الممتد لـ400 عام، وهو تاريخ شهد تحويل الأرخبيل إلى مركز بحري لتجارة الرقيق البريطانية العابرة للأطلسي. وجال الملك في متحف يوثّق حقبة تجارة الرقيق.

وصرّح خلال استقباله في دار الحكومة في العاصمة هاميلتون “أُبلغت أن هذه هي أيضا المرّة الأولى في تاريخ برمودا الممتد لـ400 عام التي يزور فيها ملك حاكم الجزر… لذا يؤسفني كثيرا أن الأمر استغرق كل هذا الوقت”.

وكان الملك البريطاني حيّا أيضا تلامذة وتبادل الحديث معهم على درج كنيسة القديس بطرس في سانت جورج، أول مستوطنة إنكليزية في الإقليم الأطلسي.

وقال أحد الحاضرين وهو يحمل علم الاتحاد البريطاني الصغير “شكرا لمجيئك”، فيما قال آخر من بين مئات المتجمعين في ساحة كينغز “عد سالما”.

وفي أبرشية سانديز، حضر الوفد الملكي عرض راقصي الغومبيز، وهم حُماة تقليد فلكلوري ذي جذور إفريقية وكاريبية وأميركية.

كذلك، زار تشارلز جزيرة ترانك في خليج هارينغتون في برمودا، حيث تدير الجمعية المحلية لعلم الحيوان برامج تعليمية.

وقبل محطّته في برمودا، أمضى تشارلز أربعة أيام في الولايات المتحدة، حيث استقبل الرئيس دونالد ترامب الزوجين الملكيَّين بحفاوة وكرّمهما في حفل رسمي، واصفا العاهل البريطاني بأنه “ملك عظيم، أعظم ملك في رأيي”.

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن الرئيس الأميركي رفع الرسوم الجمركية عن الويسكي الإسكتلندي “تكريما” لتشارلز وكاميلا.

بور/ملك/جك