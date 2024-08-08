بريتيش ايرويز ستعلق رحلاتها الى بكين اعتبارا من نهاية تشرين الأول/أكتوبر

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أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش ايرويز” الخميس أنها ستوقف رحلاتها المباشرة إلى بكين اعتبارا من 26 تشرين الأول/أكتوبر لكنها ستواصل تسيير رحلات يومية إلى شنغهاي وهونغ كونغ.

وقالت الشركة في بيان إن هذا القرار سيستمر حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2025، على أن يتمّ حينها إعادة تقييمه، مضيفة أنها تتصل بالمسافرين المتأثرين بالقرار مع خيارات لرحلة جديدة أو لتسديد سعر بطاقة السفر.

وتتكبد الشركة البريطانية، كغيرها من شركات الطيران الأخرى تكاليف بسبب تجنب التحليق في المجال الجوي الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يطيل أوقات الرحلات بشكل كبير، مع ما يترتب على ذلك من تبعات على ربحية هذه الرحلات.

وكانت الشركة قد علقت هذه الرحلات لثلاث سنوات خلال جائحة كوفيد واستأنفتها اعتبارا من حزيران/يونيو 2023.

ونقلت وكالة “برس اسوسييشن” عن موقع السفر Head for Points قوله “لماذا نحرج أنفسنا عندما يمكننا إرسال نفس الطائرات إلى الولايات المتحدة حيث الطلب على الرحلات الجوية الفخمة يبقى مرتفعا وبالتالي أكثر ربحية”.

ويضيف الموقع “المعروف أيضا أن عدد السياح الصينيين لم يعد إلى مستويات ما قبل الوباء”.

فيد/ليل/كام