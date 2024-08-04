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بريطانيا تسحب عائلات المسؤولين العاملين بسفارتها في بيروت بسبب التوتر الحالي

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لندن (رويترز) – قالت بريطانيا يوم الأحد إنها سحبت عائلات موظفي سفارتها في بيروت بسبب الوضع الأمني ​​المضطرب في لبنان وجددت دعوتها لمواطنيها هناك بمغادرة البلاد في ظل خطر التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية “نحن قلقون للغاية إزاء الوضع الأمني ​​المتقلب للغاية في لبنان”، مضيفا أنه تم نشر مسؤولين قنصليين وعسكريين إضافيين في المنطقة.

وأضاف “لقد سحبنا مؤقتا أيضا عائلات المسؤولين العاملين في السفارة البريطانية في بيروت… يجب على جميع الرعايا البريطانيين مغادرة لبنان الآن، بينما لا تزال المسارات (الرحلات) التجارية متاحة”.

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