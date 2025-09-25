The Swiss voice in the world since 1935
بريطانيا تسعى لمنع حركة “فلسطين أكشن” من الطعن على قرار حظرها

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

لندن (رويترز) – سعت الحكومة البريطانية يوم الخميس إلى منع إحدى مؤسسي حركة (فلسطين أكشن) المناصرة للفلسطينيين من تقديم طعن قانوني على قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وزاد استهداف الحركة لشركات في بريطانيا لها صلات بإسرائيل في الغالب عن طريق رش طلاء أحمر أو إغلاق مداخل أو إتلاف معدات. وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تقول إنها جرائم حرب إسرائيلية في غزة.

وصنفت الحكومة البريطانية الحركة تنظيما إرهابيا في يوليو تموز، مما يجعل الانضمام إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما. وجرى اعتقال أكثر من ألف شخص منذ ذلك الحين لحملهم لافتات مؤيدة للحركة.

وحصلت هدى عموري، التي ساعدت على تأسيس (فلسطين أكشن) في عام 2020، في يوليو تموز على تصريح بالطعن على قرار حظر الحركة على أساس أنه تدخل لا يتناسب مع الحق في حرية التعبير.

وطلبت وزارة الداخلية البريطانية من محكمة الاستئناف إلغاء هذا التصريح والحكم بأن تنظر محكمة مختصة، وليس المحكمة العليا، في الحظر.

وحظرت الحكومة (فلسطين أكشن) بعد فترة وجيزة من اقتحام بعض أعضائها قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو حزيران وإتلاف طائرتين، وجرى توجيه الاتهام لأربعة من أعضائها بخصوص تلك الواقعة.

وركزت (فلسطين أكشن) تحديدا على شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية للدفاع. وأشارت الحكومة البريطانية إلى واقعة اقتحام منشأة تابعة للشركة العام الماضي ضمن أسبابها لحظر الحركة.

ونفت إسرائيل مرارا ارتكاب انتهاكات في حرب غزة التي اندلعت في أعقاب هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

