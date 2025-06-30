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بريطانيا تفتح تحقيقا بحق فرقة بوب فيلان بعد هتافات معادية لإسرائيل

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اتخذت قضية الهتافات المعادية لإسرائيل التي أدلى بها مغنيا الراب في فرقة بوب فيلان في مهرجان غلاستونبري منعطفا جديدا الاثنين مع فتح الشرطة البريطانية تحقيقا، فيما أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات المغنّيَين. 

بالإضافة إلى “بوب فيلان”، يشمل التحقيق أيضا فرقة “نيكاب” الإيرلندية الشمالية التي أدلت أيضا بعبارات معادية لإسرائيل على خشبة المسرح السبت في المهرجان البريطاني الشهير.

وقالت شرطة أفون وسومرست (جنوب غرب) “بعد مراجعة لقطات فيديو وصوت من عروض بوب فيلان ونيكاب في مهرجان غلاستونبري السبت، قررنا إجراء مزيد من التحقيقات، وتم فتح تحقيق جنائي حاليا”.

خلال حفل “بوب فيلان”، هتف أحد مغنيَّي الراب “الموت للجيش الإسرائيلي!”، ودعا الجمهور إلى تكرار العبارة نفسها. 

وأثارت هذه العبارات رد فعل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي قال الأحد إنه “لا يوجد أي مبرر لهذا النوع من خطاب الكراهية المروّع”.

كذلك أعرب منظمو المهرجان عن “استيائهم”.

– “مشاعر معادية للسامية” –

واتخذ الجدل الدائر حول “بوب فيلان” بُعدا دوليا الاثنين مع إلغاء الولايات المتحدة تأشيرتي مغنيَّي الراب، قبل أشهر فقط من جولتهما الأميركية. 

وكتب نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو على موقع “اكس” “الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا زوارا مرحّبا بهم في بلدنا”.

كان من المقرر أن تُحيي فرقة “بوب فيلان” لموسيقى البانك-راب جولة في الولايات المتحدة تشمل اثنتي عشرة حفلة تقريبا ابتداء من أواخر تشرين الأول/أكتوبر، من دنفر إلى لوس أنجليس مرورا بديترويت وناشفيل. 

واعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي كانت تبث حفل الثنائي مباشرةً على منصتها المخصصة لمهرجان غلاستونبري الاثنين لأنها لم توقف البث.

وأضافت “إن بي بي سي تحترم حرية التعبير، لكنها تقف بحزم ضد التحريض على العنف”.

وتابعت “إنّ المشاعر المعادية للسامية التي عبّرت عنها فرقة بوب فيلان غير مقبولة مطلقا، ولا مكان لها على قنواتنا”.

– “فضيحةٌ مُطلقة” –

وعبّرت هيئة مراقبة الإعلام “أوف كوم” الإثنين عن “قلق كبير”، مشيرة إلى أن “بي بي سي” عليها أن تُجيب عن بعض الأسئلة بشأن ما جرى، مؤكدةً أنها تُجري تحقيقا في “الإجراءات التي وضعتها (هذه الوسيلة الإعلامية) لضمان الالتزام بتوجيهاتها التحريرية”. 

وقالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هاسكل عبر إذاعة “تايمز” الاثنين “إنها فضيحةٌ مُكتملة”، مُتسائلة عن المسؤولين عن هذا الحدث. 

تصاعد الجدل بشأن المهرجان هذا العام حتى قبل أن ينطلق، بسبب مشاركة فرقة “نيكاب” التي وُجهت لأحد أعضائها تهمة ارتكاب “انتهاك إرهابي”بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وهذا العضو هو ليام أوهانا المعروف باسمه الفني مو شارا.

وطالب ستارمر وسياسيون آخرون باستبعاد الفرقة من المهرجان الانكليزي.

مَثُل أوهانا أمام القضاء بتهمة رفع علم حزب الله وهو يهتف “هيا يا حماس! هيا يا حزب الله!” خلال حفلة موسيقية في لندن العام الماضي. وتم التداول مجددا بمقطع فيديو للحفلة مما أثار جدلا واسعا.

وفي مهرجان غلاستونبري، اتهم مغنو الراب في فرقة “نيكاب”، إسرائيل بأنها دولة “مجرمة حرب” وأطلقوا هتافات مؤيدة للفلسطينيين وأخرى مناهضة لرئيس الوزراء البريطاني. 

ولوّح عدد كبير من الحاضرين بالأعلام الفلسطينية خلال هذا المهرجان الشعبي الذي استقطب أكثر من 200 ألف شخص في العام 2024.

زاب/س ح/ص ك

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