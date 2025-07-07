بزشكيان: إيران يمكنها حل خلافاتها مع أمريكا عبر الحوار

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من دوينا شياكو

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة نشرت يوم الاثنين إنه يعتقد أن طهران يمكنها حل خلافاتها مع الولايات المتحدة عبر الحوار لكن بناء الثقة سيمثل أزمة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وقال بزشكيان للمذيع الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون في مقابلة أجريت معه يوم السبت “أرى أنه يمكننا بسهولة حل خلافاتنا ونزاعاتنا مع الولايات المتحدة عبر الحوار والمحادثات”.

وحث الرئيس الإيراني نظيره الأمريكي دونالد ترامب على عدم الانخراط في حرب مع إيران يجره إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن اليوم الاثنين لإجراء محادثات في البيت الأبيض.

وقال “الرئيس الأمريكي ترامب قادر على قيادة المنطقة نحو السلام ومستقبل أكثر إشراقا ووضع حد لإسرائيل. أو السقوط في حفرة.. حفرة لا نهاية لها.. أو مستنقع… لذا فاختيار المسار متروك لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية”.