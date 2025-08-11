The Swiss voice in the world since 1935
بكين تأمل أن تسعى واشنطن لنتائج “إيجابية” في العلاقات التجارية 

أعربت الصين الاثنين عن أملها في أن تسعى الولايات المتحدة إلى نتائج “إيجابية”، قبل يوم على انتهاء هدنة تجارية توصّل إليها البلدان الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية لين جيان في بيان “نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لمتابعة التوافق المهم الذي تم التوصل إليه خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين.. وأن تسعى لنتائج إيجابية على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة”.

تسعى القوتان الاقتصاديتان للتوصل إلى اتفاق لخفض التوترات التجارية بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة على عشرات البلدان.

وتوصل الطرفان إلى هدنة مدتها 90 يوما في أيار/مايو واتفقا الشهر الماضي على إجراء مزيد من المحادثات لتمديدها لما بعد مهلة 12 آب/اغسطس.

وحدد الاتفاق الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات الصينية عند 30 في المئة بينما تبلغ نسبة الرسوم التي فرضتها بكين على المنتجات الأميركية 10 في المئة.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غريير بعد محادثات ستوكهولم إن ترامب صاحب “القرار النهائي” في ما يتعلق بأي تمديد للهدنة.

بدأ تطبيق الرسوم الجمركية الأعلى على العشرات من شركاء واشنطن التجاريين، بما في ذلك رسوم نسبتها 35 في المئة على  كندا، اعتبارا من الخميس في وقت يسعى ترامب لإعادة صياغة التجارة العالمية لتصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي.

