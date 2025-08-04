بكين تصدر أعلى مستوى تحذير مع توقع هطول أمطار غزيرة

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أصدرت بلدية بكين الاثنين أعلى مستوى من التحذير بسبب توقع هطول أمطار غزيرة، بعد أيام من أمطار مدمرة دفعت المسؤولين المحليين إلى تقديم اعتذار نادر بسبب “ثغرات” في خطة الاستجابة للكوارث.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البلدي تحذيرا من المستوى الرابع، الأعلى في نظام التنبيه لهطول أمطار غزيرة من ظهر الإثنين حتى صباح الثلاثاء، محذرا من احتمال تساقط أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار خلال ست ساعات ليلا في غالبية أنحاء المدينة.

وقد تصل الكميات في بعض ضواحي العاصمة إلى ما بين 150 و200 ملليمتر، وفقا للسلطات.

وحذّرت بلدية العاصمة الصينية في بيان نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من “خطر مرتفع للغاية” لحدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية وانزلاقات أرضية وكوارث طبيعية أخرى في المناطق الجبلية، داعية السكان إلى “عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى”.

ويأتي هذا التحذير في وقت لا تزال الصين تواجه تداعيات الطقس العنيف الذي ضرب شمال البلاد خلال الأسابيع الماضية. فقد أُجلي عشرات الآلاف من السكان الشهر الماضي عقب أمطار غزيرة.

والأسبوع الماضي، تضرّرت المناطق الريفية الواقعة شمال بكين بشكل خاص، ما أسفر عن مصرع 44 شخصا على الأقل وفقدان تسعة آخرين، بحسب حصيلة رسمية.

وسُجّلت معظم الوفيات داخل دار لرعاية المسنين في منطقة مييون، إحدى المناطق الأكثر تضررا من الكارثة.

ونقل شهود عيان لفرانس برس أن السيول اجتاحت المناطق بسرعة مفاجئة.

وأقرت السلطات في وقت لاحق بوجود “ثغرات” في خطط الطوارئ التي وضعتها البلدية للاستجابة للكوارث الطبيعية.

ولا يزال حي مييون مدرجا ضمن المناطق الأكثر عرضة للفيضانات، إلى جانب فانغشان ومينتوقو وهوايروو، وفقا لتحذير جديد أصدرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الإثنين.

وغالبا ما تشهد الصين كوارث طبيعية ولا سيما في الصيف حين تهطل أمطار غزيرة على بعض المناطق فيما تسجل موجات حرّ وجفاف في مناطق أخرى.

وتسجل الصين أعلى مستوى في العالم من انبعاثات غازات الدفيئة التي يؤكد العلماء أنها تسرع التغير المناخي وتجعل ظواهر الطقس القاسية أكثر تواترا وشدة.

كما أن الصين رائدة في قطاع الطاقات المتجددة وتطمح لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.

مجو/ماش/ب ق