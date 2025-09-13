The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بكين تندد بعبور سفينتين حربيتين أميركية وبريطانية مضيق تايوان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

نددت بكين بعبور سفينتين حربيتين أميركية وبريطانية مضيق تايوان الجمعة، بعد قليل على إعلانها عبور إحدى حاملات طائراتها المضيق.

وقال المتحدث باسم الجيش الصيني عن القيادة الشرقية الكولونيل شي يي “في 12 أيلول/سبتمبر، عبرت المدمرة الأميركية هيغينز والفرقاطة البريطانية ريتشموند مضيق تايوان مثيرتين بلبلة”، واصفا الأمر بأنه “استفزاز”.

وتابع في بيان صدر الجمعة أن الجيش الصيني “كلف قوات بحرية وجوية تعقب عبورهما ومراقبته”.

وأكد أن هذه الأعمال “تقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها متوعدة باستعادتها ولو بالقوة، وتؤكد سيادتها على المضيق الذي يفصل الجزيرة ذات الحكم الذاتي عن البر الصيني والذي يعتبر من الممرات المائية التي تشهد أكبر قدر من حركة الملاحة في العالم.

في المقابل، تعتبر الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من الدول المضيق مياها دولية مفتوحة للملاحة.

وأعلنت بكين الجمعة أن “فوجيان”، أحدث حاملات طائراتها، عبرت مضيق تايوان لإجراء “اختبارات بحثية علمية ومهام تدريبية” في بحر الصين الجنوبي.

وكثفت بكين في السنوات الأخيرة ضغوطها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على تايبيه.

ويشير الجيش التايواني بصورة شبه يومية إلى رصد سفن حربية صينية حول مياه الجزيرة وطلعات مسيرات وطائرات حربية.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية السبت في بيان رصد 13 سفينة حربية صينية حول أراضي الجزيرة بين الساعة 6,00 الجمعة (22,00 ت غ) والساعة 6,00 السبت، وهو أكبر عدد منذ أيار/مايو.

كما رصدت 31 سفينة حربية صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، بينها 25 عبرت “الخط الأوسط” الذي تعتبره تايبيه حدا فاصلا بين البر الرئيسي الصيني والجزيرة، فيما لا تعترف به بكين.

اس/دص/ناش

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
34 إعجاب
26 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية