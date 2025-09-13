بكين تندد بعبور سفينتين حربيتين أميركية وبريطانية مضيق تايوان

نددت بكين بعبور سفينتين حربيتين أميركية وبريطانية مضيق تايوان الجمعة، بعد قليل على إعلانها عبور إحدى حاملات طائراتها المضيق.

وقال المتحدث باسم الجيش الصيني عن القيادة الشرقية الكولونيل شي يي “في 12 أيلول/سبتمبر، عبرت المدمرة الأميركية هيغينز والفرقاطة البريطانية ريتشموند مضيق تايوان مثيرتين بلبلة”، واصفا الأمر بأنه “استفزاز”.

وتابع في بيان صدر الجمعة أن الجيش الصيني “كلف قوات بحرية وجوية تعقب عبورهما ومراقبته”.

وأكد أن هذه الأعمال “تقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها متوعدة باستعادتها ولو بالقوة، وتؤكد سيادتها على المضيق الذي يفصل الجزيرة ذات الحكم الذاتي عن البر الصيني والذي يعتبر من الممرات المائية التي تشهد أكبر قدر من حركة الملاحة في العالم.

في المقابل، تعتبر الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من الدول المضيق مياها دولية مفتوحة للملاحة.

وأعلنت بكين الجمعة أن “فوجيان”، أحدث حاملات طائراتها، عبرت مضيق تايوان لإجراء “اختبارات بحثية علمية ومهام تدريبية” في بحر الصين الجنوبي.

وكثفت بكين في السنوات الأخيرة ضغوطها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على تايبيه.

ويشير الجيش التايواني بصورة شبه يومية إلى رصد سفن حربية صينية حول مياه الجزيرة وطلعات مسيرات وطائرات حربية.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية السبت في بيان رصد 13 سفينة حربية صينية حول أراضي الجزيرة بين الساعة 6,00 الجمعة (22,00 ت غ) والساعة 6,00 السبت، وهو أكبر عدد منذ أيار/مايو.

كما رصدت 31 سفينة حربية صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، بينها 25 عبرت “الخط الأوسط” الذي تعتبره تايبيه حدا فاصلا بين البر الرئيسي الصيني والجزيرة، فيما لا تعترف به بكين.

