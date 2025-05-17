بكين وبروكسل تعلّقان استيراد الدجاج البرازيلي بعد اكتشاف تفش لإنفلونزا الطيور

afp_tickers

2دقائق

علّقت الصين والاتحاد الأوروبي عمليات استيراد لحوم الدجاج من البرازيل بعد اكتشاف أول تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وفق ما أعلن مسؤولون الجمعة.

وقال وزير الزراعة البرازيلي كارلوس فافارو لصحافيين “اعتبارا من اليوم (الجمعة)، ستتوقف الصين عن شراء لحوم الدجاج البرازيلية لمدة 60 يوما”.

كذلك، أشار مصدر أوروبي إلى أنه تم تعليق واردات لحوم الدجاج إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لم تتمكن السلطات البرازيلية في هذه المرحلة من توقيع الشهادات اللازمة للتصدير إلى أوروبا.

واكتُشف تفشٍ لإنفلونزا الطيور الشديدة العدوى (HPAI) في مزرعة كبيرة في مونتينيغرو في ولاية ريو غراندي دو سول (جنوب)، وفق بيان صادر عن وزارة الزراعة التي أكدت أن هذا الوباء “لا ينتقل عن طريق استهلاك اللحوم أو البيض”.

وأضافت الوزارة أنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تفشي المرض والقضاء عليه”.

وتعد البرازيل أكبر مصدر للحوم الدجاج في العالم، والصين هي الوجهة الأساسية لهذه الصادرات مع استيرادها أكثر من 562 ألف طن عام 2024، أو 10,89% من مجموعها، وفقا لبيانات الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني (ABPA).

أما الاتحاد الأوروبي، فاستورد من البرازيل أكثر من 231 ألف طن من لحوم الدجاج، وهو ما يمثل 4,49% من صادرات البلاد من هذا المنتج.

وأوضح الوزير البرازيلي أن القرار الصيني يأتي في إطار بروتوكول تعليق تلقائي للواردات مخصص لهذه الحالات، في حين تقتصر هذه القيود في دول أخرى على المنتجات الآتية من المنطقة المتضررة.

لغ-ادك/الح