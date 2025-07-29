بكين وواشنطن تسعيان لتمديد الهدنة التجارية بينهما

afp_tickers

4دقائق

تسعى الولايات المتحدة وبكين الثلاثاء لتمديد هدنة في الحرب التجارية خفض البلدان في إطارها الرسوم الجمركية المتبادلة من مستويات تخطت مئة في المئة، بعد آخر جولة محادثات استمرت يومين للتوصل إلى اتفاق قبيل مهلة 12 آب/اغسطس النهائية.

وقال الممثل التجاري للصين لي تشينغانغ إن المحادثات التي استضافتها ستوكهولم كانت “صريحة ومعمّقة وبنّاءة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

بدوره، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مؤتمر صحافي أن المناقشات مع الصينيين كانت “بنّاءة جدا”.

لكنه أكد أن شيئا لن يتقرر “قبل أن نتحدث إلى الرئيس (دونالد) ترامب”، الذي أوضح ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير أيضا أن “الكلمة الأخيرة” ستكون له بشأن أي تمديد محتمل للهدنة التجارية مع بكين.

أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب النزاع التجاري بعد عودته إلى السلطة في وقت سابق هذا العام، فتبادل الطرفان فرض رسوم جمركية تجاوزت نسبها المئة في المئة أحدثت اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وأفاد لي بأن البلدين تبادلا وجهات النظر بشأن مسائل تجارية واقتصادية رئيسية مثيرة للقلق وسيواصلان اتصالاتهما.

تأتي المفاوضات غداة اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تم التوصل إليه نهاية الأسبوع وحدد الرسوم الجمركية الأميركية على معظم واردات التكتل عند 15 في المئة، من دون اي رسوم في المقابل على السلع الاميركية المستوردة في الاتحاد الأوروبي.

وحددت الهدنة بين الصين والولايات المتحدة، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية عند 30% والرسوم الصينية على تلك الأميركية عند 10%، وذلك لفترة موقتة.

وخفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف في أيار/مايو الرسوم الجمركية التي فرضها كل طرف على الآخر بعدما أطلق ترامب حربه التجارية.

ومن المقرر أن تنقضي مهلة الهدنة ومدتها 90 يوما، في 12 آب/اغسطس، لكن ترد مؤشرات الى أن الوفدين يسعيان لتمديدها.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، نقلا عن مصادر من الجانبين الأحد أنه يتوقع أن تمدد واشنطن وبكين الهدنة التجارية تسعين يوما إضافيا.

– تهديدات ترامب –

هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على عشرات الاقتصادات الأخرى اعتبارا من الجمعة ما لم تتوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن.

وبين هذه البلدان البرازيل والهند اللتان حذر من إمكان استهدافهما برسوم نسبتها 50%.

وأعلن ترامب بالفعل الخطوط العريضة لاتفاقات مع خمس دول هي بريطانيا وفيتنام واليابان وإندونيسيا والفيليبين، إلى جانب ذاك الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 بلدا.

وأعربت بكين عن أملها أن تبنى العلاقات التجارية مع واشنطن على مبدأ “المعاملة بالمثل”، بينما شدد الناطق باسم الخارجية الصينية غوو جياكون على أهمية الحوار “للحد من سوء التفاهم”.

وعُقدت الجولة السابقة من المحادثات الصينية الأميركية في لندن.

ويقول محللون إن العديد من الاتفاقات التجارية التي يعلن عنها ترامب تعتمد بشكل أكبر على الجانب الإعلامي بدلا من الجوهر والتفاصيل.

نزغ/لين/ب ق