بوتين وبزشكيان يشيدان بمواقفهما “المتقاربة” بشأن القضايا الدولية

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة بـ”تقارب” مواقفهما بشأن القضايا الدولية، وسط توترات في الشرق الأوسط وبعد أكثر من عامين ونصف من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتحدث الزعيمان لمدة ساعة تقريبا، وفقا للكرملين، على هامش منتدى إقليمي في عشق أباد في تركمانستان. وهذا أول اجتماع شخصي بينهما منذ انتخاب الرئيس الإيراني في تموز/يوليو خلفا لإبراهيم رئيسي الذي قضى إثر تحطّم مروحية كان على متنها في إيران.

يأتي اللقاء في خضم النزاع في الشرق الأوسط، حيث تخوض إسرائيل حربا في لبنان ضد حزب الله المدعوم من إيران وضد حركة حماس في قطاع غزة في أعقاب هجوم نفّذته الأخيرة على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

كما أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، في خطوة وصفتها بأنها رد على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت بضربة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 تموز/يوليو في عملية نُسبت إلى إسرائيل.

وتعززت العلاقات بين روسيا وإيران بشكل كبير منذ أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022، ويُعتقد على نطاق واسع بأن طهران تزوّد روسيا بالأسلحة. ويخضع البلدان لعقوبات غربية.

وقال بوتين لنظيره الإيراني “نعمل معا بنشاط على الساحة الدولية، وغالبا ما تكون تقييماتنا للأحداث في العالم متقاربة للغاية”.

وأضاف خلال كلمة مقتضبة بثّها التلفزيون الرسمي الروسي “العلاقات مع إيران تمثّل أولوية بالنسبة لنا وهي تتطوّر بنجاح”.

من جهته، رحّب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالتقارب المتزايد مع موسكو.

وقال إنّ “مواقفنا على الساحة الدولية متشابهة”، بحسب ترجمة رسمية بثها التلفزيون الروسي.

كان الكرملين أفاد الإثنين بأنّ الرئيسين سيبحثان العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط.

وفي تسجيل مصوّر قصير نشره مراسل قناة تلفزيونية رسمية روسية، اتّهم بزشكيان إسرائيل بقصف المدنيين بدعم من القوى الغربية، بحسب الترجمة الروسية لتصريحاته.

ووفق هذه الترجمة، ندد الرئيس الإيراني بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإسرائيل.

يشارك بوتين الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية والذي لا يزور سوى الدول الصديقة، في المنتدى الإقليمي في تركمانستان الجمعة بدعوة من سلطات هذا البلد المنعزل في آسيا الوسطى.

وتعد إيران التي تستهدفها عقوبات أميركية بسبب برنامجها النووي، شريكا اقتصاديا ودبلوماسيا وثيقا لموسكو.

ويعتزم بوتين وبزشكيان الاجتماع مجددا في قمة مجموعة بريكس التي ستعقد من 22 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر في قازان في روسيا.

بور/لين-ناش/ح س