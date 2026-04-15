The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بوتين يحذّر من تباطؤ الاقتصاد الروسي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء من تباطؤ اقتصاد البلاد ودعا إلى اتخاذ تدابير لتعزيز النمو الذي تعثر بسبب الهجوم المستمر منذ أربع سنوات على أوكرانيا والعقوبات الغربية.

وأدى الإنفاق الهائل للكرملين على مجهوده الحربي إلى تحفيز النمو بعدما شن هجومه على أوكرانيا عام 2022، وساعد روسيا في دحض التوقعات بانهيار اقتصادي.

لكن موجة الإنفاق هذه أدت إلى ارتفاع التضخم، وأثقلت كاهل قطاعات من الاقتصاد غير مرتبطة بالحرب، ودفعت الدين الخارجي لروسيا إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما.

والأربعاء، قال بوتين في اجتماع حكومي حول الشؤون الاقتصادية إن “مسار” النمو “أقل من التوقعات حاليا”.

وأضاف “إنها أقل ليس فقط من توقعات الخبراء والمحللين، بل أقل أيضا من توقعات الحكومة والبنك المركزي”.

وأوضح الرئيس الروسي “تشير الإحصاءات إلى أن النمو الاقتصادي، للأسف، يتراجع منذ شهرين متتاليين. لقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,8 في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير”.

وأشار إلى أنه يتوقع “مقترحات بشأن تدابير إضافية تهدف إلى استئناف النمو في الاقتصاد المحلي”.

وبلغ عجز ميزانية موسكو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2026 ما يعادل 60 مليار دولار، أو ما يمثل 1,9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عجز أعلى من التوقعات للعام بكامله.

وقد وفّرت الحرب في الشرق الأوسط بعض الراحة المالية لموسكو، إذ قالت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء إن موسكو ضاعفت تقريبا عائداتها من صادرات النفط في آذار/مارس.

بور/الح

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية