بيان: الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق الليبي سيف سليمان

1دقيقة

(رويترز) – قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق مواطن ليبي متهم بارتكاب جرائم حرب.

وذكرت المحكمة أن سيف سليمان يُعتقد أنه عضو في “المجموعة 50″، وهي فرقة فرعية تابعة للواء الصاعقة، وأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول عن جرائم حرب، تشمل القتل والتعذيب والاعتداء على الكرامة، يُزعم أنها ارتُكبت في بنغازي أو المناطق المحيطة بها في ليبيا بين عامي 2016 و2017.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)