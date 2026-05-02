بيان: قائد جيش لبنان يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أمريكي

2 مايو أيار (رويترز) – قال الجيش اللبناني في بيان اليوم السبت إن قائده العماد رودولف هيكل عقد اجتماعا “استثنائيا” مع رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال القتالية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد في قاعدة بيروت الجوية “لمناقشة الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة””.

وأضاف البيان أنه تم التشديد خلال الاجتماع على “أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية”.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)