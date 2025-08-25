The Swiss voice in the world since 1935
تايلاند تشتري أربع مقاتلات “غريبن” من مجموعة “ساب” السويدية

تعتزم تايلاند شراء أربع طائرات مقاتلة من طراز “غريبن” من مجموعة “ساب” السويدية، في مقابل 5,3 مليارات كرونة (480  مليون يورو)، بحسب ما أفادت الشركة في بيان الإثنين.

وكان سلاح الجوّ التايلاندي قد أعرب في حزيران/يونيو عن نيّته شراء مقاتلات “جاي ايه اس 39 غريبن إي/اف” لتحلّ محلّ الطائرات الأميركية “اف-16 ايه/ب” التي تمّ شراؤها في الثمانينات.

وقال مايكل يوهانسون المدير العام لمجموعة “ساب” إن “تايلاند مستخدم مشهود له لغريبن وهي تدرك مزايا هذه المقاتلات للقوّات الملكية المسلّحة. وقد اختارت تايلاند المقاتلات الأكثر حداثة في السوق لإنشاء جيلها المقبل من القدرات الاستراتيجية والمستقلّة”.

ووقّع الاتفاق بمناسبة زيارة رئيس أركان سلاح الجوّ التايلاندي بونباكدي باتاناكول للسويد.

وتشمل الصفقة أربع طائرات من المرتقب تسليمها بين 2025 و2030.

كما أبرمت “ساب” مع الجيش التايلاندي اتفاق تعويضات صناعية (أوفست) ينصّ على “نقل عدد كبير من التكنولوجيات الدفاعية والتعاون الصناعي”.

وأجاز البرلمان السويدي للحكومة عقد اتفاقات مع تايلاند لبيعها 12 طائرة مقاتلة من طراز “غريبن إي/اف” على أقصى تقدير، وفق ما جاء في بيان منفصل صادر عن الحكومة.

وتشغّل تايلاند حاليا 11 “غريبن” قديمة الطراز، فضلا عن العشرات من مقاتلات “اف-16”.

وبالإضافة إلى تايلاند، بيعت مقاتلات “غريبن” إلى الجمهورية التشيكية والمجر وجنوب إفريقيا والبرازيل.

اف/م ن/لين

