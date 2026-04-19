تباين أداء أسواق الخليج مع تزايد الضبابية حول مضيق هرمز

reuters_tickers
من عتيق شريف

19 أبريل نيسان (رويترز) – تباين أداء بورصات الخليج في ختام التداولات اليوم الأحد بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ارتكبت “انتهاكا خطيرا” لوقف إطلاق النار، لتكتنف الضبابية من جديد وضع مضيق هرمز والمحادثات الأمريكية الإيرانية رغم إصرار ترامب على أن التوصل لاتفاق سيحدث.

وأعادت القوات المسلحة الإيرانية ناقلتين في مضيق هرمز اليوم الأحد بعد تحذيرات بشأن ما وصفته وكالة تسنيم للأنباء بأنه “عبور غير مصرح به”.

وأعلنت طهران أمس السبت أنها تحكم قبضتها على مضيق هرمز وأبلغت البحارة بإغلاق ممر الطاقة الحيوي مرة أخرى. وقال ترامب إن طهران لن تبتز الولايات المتحدة بإغلاق الممر المائي.

وهبط المؤشر في السعودية 0.8 بالمئة بضغط من تراجع سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وسهم أرامكو 1.2 بالمئة.

وفي يوم الجمعة، تراجع النفط بنحو تسعة بالمئة عند التسوية بعد أن أعلنت إيران أن عمليات الشحن التجاري عبر مضيق هرمز قد تستأنف خلال فترة وقف إطلاق النار، وقال ترامب إن طهران وافقت على عدم إغلاق الممر المائي مجددا.

وفي قطر، اختتم المؤشر التداولات على استقرار بعد تداولات متقلبة.

وزاد المؤشر في البحرين 0.5 بالمئة وفي الكويت 0.1 بالمئة لكن المؤشر في سلطنة عمان تراجع بنسبة 0.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، زاد المؤشر القيادي في مصر 1.8 بالمئة مدفوعا بقفزة 7.9 بالمئة لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأعلنت الشركة إطلاق مشروع (ذا سباين) في مدينتي بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون جنيه مصري (27.09 مليار دولار)، وقالت إنها تتوقع أن يعود عليها بمبيعات تتجاوز قيمتها 1.7 تريليون جنيه. ويهدف المشروع، عند اكتماله، إلى تحقيق إيرادات سنوية متكررة تتجاوز 50 مليار جنيه مصري.

(الدولار = 51.6800 جنيه مصري)

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية