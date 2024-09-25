تجربة نادرة في المحيط الهادئ لصاروخ صيني بالستي عابر للقارات

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أجرت الصين الأربعاء تجربة نادرة لصاروخ بالستي عابر للقارات مزوّد “برأس حربي وهمي” في المحيط الهادئ، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التي قلّما تعلن عن هذا النوع من التجارب.

ويبدو أن تجربة الجيش الصيني لمثل هذا النوع من الصواريخ في المحيط الهادئ لم يتم تنفيذها منذ عدّة عقود.

وعلى الرغم من أنه لم يتمّ ربط هذه التجربة بالأحداث الراهنة، لكنها تأتي في سياق التنافس الصيني الأميركي في المحيط الهادئ والتوترات بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي والعداء بين الصين وتايوان، الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

ولم توضح الوزارة أين سقط الصاروخ ولا طبيعته، كما لم تحدّد ما إذا كان تمّ إطلاقه من غواصة أو من اليابسة.

من جهتها، أعلنت نيوزيلندا الأربعاء أنّ تجربة إطلاق الصاروخ البالستي الصيني في جنوب المحيط الهادئ “غير مرحب بها ومثيرة للقلق”، متعهّدة التشاور مع الحلفاء عندما تتضح التفاصيل.

وفي اليابان، قال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي إنّه “لم يكن ثمة إشعار مسبق من الجانب الصيني” بشأن هذه التجربة.

وأكد أنّ تعزيز بكين السريع لقوتها العسكرية وافتقارها إلى الشفافية يثيران “قلقا جديا”.

تُعد الصواريخ البالستية العابرة للقارات من أقوى الأسلحة في العالم ويمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إنّ “القوة الصاروخية في جيش التحرير الشعبي أطلقت باتجاه أعالي البحار في المحيط الهادئ صاروخا بالستيا عابرا للقارات يحمل رأسا حربيا وهميا في الساعة 08:44 من يوم 25 أيلول/سبتمبر، وقد سقط الصاروخ بدقة في المنطقة البحرية المحددة سلفا”.

وأوضحت أنّ “إطلاق الصاروخ يندرج في إطار برنامج التدريب الروتيني السنوي للقوة الصاروخية”، وأنه “يتماشى مع القانون والممارسات الدولية ولا يستهدف أي بلد أو هدف محدّدين”.

– “غير معتاد” –

وأفاد محللون بأنّ هذه التجربة نادرة، اذ غالبا ما تجري الصين التجارب المماثلة ضمن نطاق مجالها الجوي. وأجرت الصين تجربة صاروخية بالستية عابرة للقارات في جنوب المحيط الهادئ في الثمانينات.

وقال الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في الولايات المتحدة أنكيت باندا إنه “من غير المعتاد على الإطلاق وعلى الأرجح هذه المرة الأولى منذ عقود نشهد فيها تجربة مماثلة”.

وأشار الى أن هذه التجربة “ربما تؤشر الى تحديث جارٍ في المجال النووي من قبل الصين، ويظهر ذلك من خلال حاجات جديدة في مجال التجارب”.

وبحسب تقرير لوزارة الدفاع الأميركية نشر في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تقوم الصين بتطوير ترسانتها من الأسلحة النووية بشكل سريع جدا. وأفاد التقرير بأن الدولة الآسيوية قد تمتلك أكثر من ألف رأس نووية فاعلة بحلول 2030، أي نحو ضعف ما تمتلكه راهنا.

وكانت الصين انتقدت هذا التقرير، وأكدت أن ترسانتها النووية التي تبقى محدودة مقارنة بما في حوزة الولايات المتحدة، هي حصرا لأغراض “الدفاع”.

وكررت بكين التأكيد بأنها لن تكون المبادرة الى استخدام السلاح الذري ما لم تتعرض لهجوم بسلاح من هذا النوع.

وبحسب المعلومات المتوافرة عام 2023 للمعهد الدولي لأبحاث السلام، تمتلك الولايات المتحدة 3708 رؤوس نووية، مقابل 4489 رأسا لروسيا، بينما تقتصر ترسانة الصين على 410 رؤوس.

– توترات –

وتخوض بكين وواشنطن صراعا على النفوذ في منطقة المحيد الهادئ.

مع ذلك، أجرى مسؤولون عسكريون صينيون وأميركيون كبار لقاء عبر الفيديو في أيلول/سبتمبر، كجزء من الجهود التي تبذلها القوتان لتخفيف التوترات وتجنّب أي تفسير خاطئ لنواياهم.

وترسل الولايات المتحدة بانتظام سفنا حربية إلى بحر الصين الجنوبي في إطار مواجهة مطالب بكين الإقليمية، ولكنّها ترسل أيضا سفنا بالقرب من تايوان لدعمها في مواجهة الصين.

وتعتبر الصين الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي، جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها مستعدة لإعادتها إلى سيادتها بالقوة إن لزم الأمر.

وتشهد العلاقات بين بكين وتايبيه توترات متصاعدة منذ العام 2016، حين وصلت تساي إينغ وين إلى الرئاسة في الجزيرة، وبعد وصول خليفتها لاي تشينغ تي إلى السلطة في أيار/مايو 2024.

وقامت الصين بتحديث جيشها بشكل كبير في العقود الأخيرة بينما يتزايد إنفاقها العسكري كل عام بما يتماشى مع نموها الاقتصادي، غير أنّه يبقى أقل بكثير من إنفاق الولايات المتحدة.

ويثير تعزيز القدرات العسكرية الصينية مخاوف لدى بعض الدول المجاورة، خصوصا تلك التي تواجه بكين معها نزاعات إقليمية.

وتطالب الصين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل عدد من الدول المجاورة، متجاهلة حكما أصدرته محكمة دولية في العام 2016 يفيد بعدم وجود أي أساس قانوني لهذا الموقف.

اهل-سبر-سام/بم-ناش/ص ك