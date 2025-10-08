تحالف أسطول الحرية: الجيش الإسرائيلي هاجم قواربنا

(رويترز) – قال تحالف أسطول الحرية يوم الأربعاء إن سفنه “تعرضت لهجوم” من الجيش الإسرائيلي، الذي اعترض عدة قوارب كانت تبحر باتجاه قطاع غزة.

وتحالف أسطول الحرية هو شبكة دولية تضم مجموعات من الناشطين الداعمين للفلسطينيين وتنظم بعثات بحرية مدنية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين هناك.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان على منصة إكس إن سفن الأسطول وركابه في أمان، وتم نقلهم إلى ميناء إسرائيلي ومن المتوقع ترحيلهم على الفور.

وأضاف البيان “محاولة أخرى غير مجدية لخرق الحصار البحري القانوني والدخول إلى منطقة قتالية انتهت إلى لا شيء”.

وهذه هي ثاني واقعة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن اعترضت إسرائيل نحو 40 قاربا واحتجزت أكثر من 450 ناشطا كانوا على متن قوارب (أسطول الصمود العالمي) التي كانت تحاول أيضا إيصال إمدادات إلى غزة.

وقال تحالف أسطول الحرية على إنستجرام إن الجيش الإسرائيلي قام بالتشويش على الاتصالات اللاسلكية، وصعدت قوات على متن قاربين على الأقل.

وأضاف “ليس للجيش الإسرائيلي أي سلطة قانونية على المياه الدولية.. أسطولنا لا يشكل أي ضرر”.

وقال إن السفن تحمل مساعدات تزيد قيمتها على 110 آلاف دولار وهي عبارة عن أدوية ومعدات للتنفس وإمدادات للتغذية مخصصة لمستشفيات غزة.

وتقول السلطات في غزة إن نحو 67 ألف شخص قتلوا ودمر القطاع الفلسطيني جراء الضربات الإسرائيلية منذ الهجوم الذي شنه مسلحون فلسطينيون على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتقول إسرائيل إن 1200 شخص قتلوا واقتيد 251 رهينة إلى غزة في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)