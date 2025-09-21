The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تحسن في حركة المطارات الأوروبية غداة اضطرابات بسبب هجوم سيبراني

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

تحسّنت الحركة في مطارات أوروبية الأحد، بما فيها لندن وبرلين ودبلن، غداة هجوم إلكتروني استهدف برنامجا لتسجيل المسافرين.

في المقابل، بقي الاضطراب سائدا في بروكسل حيث ألغيت 45 رحلة من أصل 257 مغادرة، بينما راوحت التأخيرات بين “30 و90 دقيقة”، حسب ما ذكرت متحدثة باسم مطار العاصمة البلجيكية.

الا أنها رأت أن هذا الوضع قابل للتعامل معه “بفضل هذه الإلغاءات واستعدادات الشركاء”.

وأفاد مطار هيثرو في لندن الأحد بأن “الغالبية العظمى من الرحلات” بقيت قائمة بفضل التعاون مع الشركات. والأمر سيان في دبلن حيث توقع المطار أن يعمل بشكل طبيعي الأحد.

بدوره، أكد مطار برلين أن عملياته تسير” بسلاسة ودون أي مشاكل”، مشددا على أن “كل شركاء المطار، وشركات الطيران، وشركات الخدمات الأرضية باتوا الآن متكيفين مع الوضع”.

مع ذلك، طلبت المطارات من المسافرين التواصل مع شركاتهم والحضور مبكرا قبل الموعد المحدد للرحلات.

وتسبب بالاضطرابات هجوم سيبراني على برمجيات من تصميم شركة كولينز أيروسبايس لتسجيل الركاب الذين انتظروا ساعات طويلة لإنجاز معاملتهم.

وقالت الشركة في بيان مقتضب “أُبلغنا بعطل إلكتروني في برنامجنا +ميوز+ (MUSE) في مطارات عدة”، مضيفة أنّ التأثير “يقتصر على التسجيل الإلكتروني للمسافرين وتسليم الأمتعة”.

ولم تكشف تفاصيل بشأن مصدر الهجوم.

وقال مطار بروكسل إن الهجوم وقع مساء الجمعة، ما أثّر على جدول الرحلات وأدى الى تأخير بعضها وإلغاء بعض آخر، وأوجب أن تتم عمليات التسجيل يدويا.

وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس طوابير طويلة أمام مكاتب تسجيل الصعود الى الطائرة في بروكسل ولندن.

وأعلنت الوكالة الناظمة للملاحة الجوّية “يوروكونترول” أن الحادثة لم تتسبب في فرض أي تقييد على مراقبة الملاحة الجوية في الشبكة الأوروبية”.

وتتبع شركة كولينز أيروسبايس المتخصّصة في معالجة بيانات الملاحة الجوية، للمجموعة الأميركية للصناعات الجوية والدفاعية “آر تي اكس” (“رايثيون” سابقا) التي توفر خدمات التسجيل في 170 مطارا في العالم، بحسب موقعها الالكتروني.

وخلال السنوات الأخيرة، تسبّبت العديد من الهجمات والأعطال الإلكترونية باضطرابات في حركة النقل الجوي حول العالم بعدما بات القطاع يعوّل بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية.

وفي تقرير حديث عن التهديدات السيبرانية في الملاحة الجوية، كشفت مجموعة تاليس للصناعات الدفاعية والتكنولوجية عن 27 هجوما ببرمجيات الفدية (RANSOMWARE) بين كانون الثاني/يناير 2024 ونيسان/أبريل 2025 في القطاع، أي بزيادة سبعة أضعاف خلال سنة. وقد استهدفت هذه الهجمات شركات طيران ومطارات ومتعاقدين.

وفي تموز/يوليو، اخترق قراصنة معلوماتية نظاما تابعا لشركة كوانتاس الأسترالية للنقل الجوي، يتضمّن بيانات حسّاسة لستة ملايين زبون. وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، تعرضّت الخطوط الجوية اليابانية لهجوم مماثل.

بور-اوب/كام/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية