تحقيق-الزواج في الأردن.. أحلام مؤجلة بسبب ارتفاع أسعار الذهب

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من هبة العيساوي

عمان (رويترز) – في بيت بإحدى ضواحي جنوب العاصمة الأردنية عمان، جلس زيد الفقيه (28 عاما) على أريكة يتحدث مع والديه، ليخبرهما قراره بتأجيل مشروع زواجه للعام المقبل.

وزيد، الذي نشأ في أسرة متوسطة الحال، يعمل مساعد مصور في شركة صغيرة رغم حصوله على درجة البكالوريس في التسويق من جامعة الزيتونة، لكنه لا يستطيع المغامرة وتحمل تكاليف أكبر لمهر العروس.

يقول زيد لرويترز، “مثلي كمثل باقي الشباب الأردني، بدأت أفكر جديا بالزواج وتكوين أسرة منذ نحو عامين، وأصبحت أدخر مبلغا لتوفير متطلبات مشروع الزوجية”.

ولكن حلم زيد هذا يواجه عائقا كبيرا اليوم، لا يستطيع تجاوزه، لا يتعلق بتوفير السكن أو حتى تجهيزه بالأثاث، وليس له علاقة بتكاليف حجز القاعة لإقامة حفل الزفاف، وإنما هو ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق.

ففي الأردن، كما في العديد من البلدان العربية، يشكل الذهب جزءا أساسيا من تقاليد الزواج، وهو يمثل المهر والهدايا الأساسية للعروس، ولكن مع ارتفاع أسعاره لمستويات قياسية، أصبح شراؤه حلما بعيد المنال بالنسبة لكثير من الشبان.

ويبين زيد أن توفير مهر الفتاة التي يريد الارتباط بها والذي يبدأ من خمسة آلاف دينار (سبعة آلاف دولار) كحد أدنى، لم يعد كافيا لأن العروس تقسمه ما بين شراء ملابس جديدة وحجز صالون لتصفيف الشعر والزينة وفستان الزفاف إلى جانب أن جزءا كبيرا منه يذهب لشراء الحلي الذهبية.

وبعد تسجيل الذهب في الأسواق العالمية رقما قياسيا تجاوز 2700 دولار للأونصة هذا الشهر انعكس ذلك على الأسعار المحلية بالأردن.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن يوم الخميس 24 أكتوبر تشرين الأول 63.7 دينار والجرام عيار 21 نحو 55.6 دينار والجرام عيار 18 بلغ 49 دينارا.

لذلك يقول زيد إن الأمر أصبح شبه مستحيل رغم نية والده مساعدته في تأمين مسكن له ولزوجته، كما أنه سيقوم بتأثيث المنزل من محل يقدم خدمة التقسيط الشهري، إلى جانب أن صديقه بالعمل بمجال التصوير سيساعده في الحصول على خصم كبير من إحدى قاعات الاحتفالات لإقامة حفل الزفاف.