تحليل-إسرائيل تهيمن‭ ‬على أجواء إيران لكنها تحتاج إلى أمريكا لإنجاز المهمة

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من معيان لوبيل وليلى باير وإيجي توكساباي وسليمان الخالدي

القدس (رويترز) – يقول خبراء إن سيطرة إسرائيل على المجال الجوي الإيراني تذلل الكثير من العقبات أمام حملتها الموسعة لقصف أهداف إيرانية، لكن ليس من السهل توجيه ضربة قاصمة للمواقع النووية المدفونة على أعماق بعيدة دون انضمام الولايات المتحدة إلى الهجوم.

وفي حين ترد إيران على الهجمات الإسرائيلية بضربات صاروخية أسقطت قتلى في مدن إسرائيلية، أظهرت إسرائيل تفوقها العسكري والمخابراتي حيث جابت طائراتها الحربية الشرق الأوسط وقصفت منشآت نووية إيرانية ومخازن صواريخ وأهدافا أخرى فضلا عن قتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.

وأكد عدد من المسؤولين العسكريين يوم الاثنين ترسيخ التفوق الجوي فوق إيران. وشبّه الجيش سيطرته على الأجواء الإيرانية بهيمنته على المجال الجوي فوق ساحات صراع أخرى مع أعداء متحالفين مع إيران مثل حركة المقاومة الإسلامية(حماس) غزة وجماعة حزب الله في لبنان حيث تواصل إسرائيل قصفها كما تشاء.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين لإن سيطرة إسرائيل على المجال الجوي الإيراني “ستُغير قواعد اللعبة”. وأكد مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي أن الطيارين الإسرائيليين أصبحوا قادرين على العمل “ضد أهداف لا تُحصى” فوق طهران بفضل تدمير “العشرات والعشرات” من بطاريات الدفاع الجوي.

ولكن حتى مع إشادة المسؤولين الإسرائيليين بالأضرار التي لحقت حتى الآن بإيران، يُقرّ البعض علنا بأن إسرائيل لن تتمكن من القضاء على البرنامج النووي الإيراني تماما ما لم تنضم الولايات المتحدة إلى الحملة بقاذفات استراتيجية قادرة على إسقاط ذخائر تستطيع اختراق مواقع مدفونة في أعماق الأرض.

وقال أندرياس كريج المحاضر البارز في كلية الدراسات الأمنية في جامعة كينجز كوليدج بلندن إن إسرائيل حققت “الكثير من النجاحات العملياتية والتكتيكية دون شك… لكن ترجمة ذلك إلى نجاح استراتيجي يتطلب أكثر مما تستطيع القوة الجوية تحقيقه”.

وأضاف كريج أن حتى أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات ربما تجد صعوبة في الوصول إلى المواقع الأكثر عمقا في إيران، في حال قرر الرئيس دونالد ترامب الانضمام إلى الهجوم. وأشار إلى أنه قد يكون من الضروري نشر قوات خاصة مثل الكوماندوز على الأرض.

ويضيف أنه مع ذلك “يمكن لإسرائيل أن تتصرف الآن بكل حرية ودون رادع، ويمكنها أن تفعل ذلك على غرار ما فعلته في لبنان”.

وبدأت إسرائيل هجومها على إيران يوم الجمعة بزعم أن طهران على وشك إنتاج قنبلة نووية، وهو أمر نفت إيران دوما السعي إليه من خلال برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

ويقول الجيش الإيراني إنه تمكن من إسقاط طائرات حربية إسرائيلية، لكن إسرائيل تنفي ذلك وتؤكد عدم تعرض أي طاقم أو طائرة لأذى خلال تنفيذ المهام في إيران، وهي رحلة تمتد لحوالي ثلاثة آلاف كيلو متر أو أكثر‭‭‭ ‬‬‬ذهابا وعودة.

وقال مصدر دفاعي غربي رفيع المستوى إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تتزود بالوقود فوق سوريا، معقل النفوذ الإيراني حتى الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول. وأضاف المصدر أن إسرائيل تعمل الآن في أجواء سوريا “بحرية شبه كاملة”.