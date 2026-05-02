تحليل-مأزق حرب إيران يزيد موقف ترامب سوءا مقارنة بما قبل الصراع

من مات سبيتالنيك

واشنطن 2 مايو أيار (رويترز) – بعد مرور أكثر من شهرين منذ اندلاع حرب لم يتحقق فيها أي انتصار عسكري أو دبلوماسي حاسم، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمالا باستمرار الصراع مع إيران دون نهاية واضحة لتواجه الولايات المتحدة والعالم مشكلة أكبر مقارنة بما كان عليه الوضع قبل شن الحرب.

ومع الثقة التي يبديها كل طرف في أن له اليد العليا وتباعد مواقفهما، لا يلوح في الأفق مخرج واضح حتى مع تقديم إيران اقتراحا جديدا لاستئناف المفاوضات سرعان ما رفضه ترامب أمس الجمعة.

وبالنسبة للرئيس الأمريكي والحزب الجمهوري الذي ينتمي له، فإن تداعيات استمرار الأزمة لا تبشر بخير.

فصراع دون حل من المرجح أن يتسبب في استمرار التداعيات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، مما يزيد الضغوط على ترامب الذي تتراجع معدلات تأييده في استطلاعات الرأي ويقلل من فرص المرشحين الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

* أهداف لم تتحقق

تسلط هذه التداعيات الضوء على مشكلة أعمق: فالحرب فشلت في تحقيق الكثير من الأهداف التي أعلنها ترامب.

ولا شك في أن موجات الضربات الأمريكية والإسرائيلية أضعفت كثيرا القدرات العسكرية الإيرانية، ومع هذا، فإن العديد من أهداف الحرب المتغيرة في كثير من الأحيان التي حددها ترامب – من تغيير النظام إلى قطع الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي – لم تتحقق بعد.

تزايدت المخاوف من استمرار الجمود لفترة أطول منذ أن ألغى ترامب رحلة مفاوضي بلاده إلى إسلام اباد مطلع الأسبوع الماضي، ثم رفض مقترحا إيرانيا لوقف الحرب التي تشهد وقفا لإطلاق النار منذ الثامن من أبريل نيسان.

واقترحت طهران تأجيل مناقشة برنامجها النووي لحين إنهاء الصراع رسميا والتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. واعتبر ترامب ذلك غير مقبول إذ يطالب بمعالجة القضية النووية أولا.

وظهر بصيص من الأمل أمس الجمعة عندما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء بأن طهران أرسلت اقتراحا معدلا عبر الوسطاء الباكستانيين، مما تسبب في انخفاض أسعار النفط العالمية التي كانت قد ارتفعت بشكل حاد منذ أن أغلقت إيران المضيق فعليا. وقال ترامب للصحفيين إنه “غير راض” عن المقترح وأشار رغم ذلك إلى استمرار الاتصالات عبر الهاتف.

والفشل في انتزاع السيطرة على هذا الممر المائي الحيوي لشحنات النفط من إيران عند انتهاء الصراع سيكون ضربة قوية لإرث ترامب.

وقالت لورا بلومنفلد الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط بجامعة جونز هوبكنز في واشنطن “سيذكره الناس على أنه الرئيس الأمريكي الذي جعل العالم أقل أمانا”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إن “يأس” إيران يتزايد بسبب الضغوط العسكرية والاقتصادية، وإن ترامب “في يده جميع الأوراق ولديه كل الوقت الذي يحتاجه لإبرام أفضل اتفاق”.

* استئناف الأعمال القتالية؟

مع عدم اتضاح خطواته التالية وغياب نهاية واضحة للأزمة، أثار ترامب في اجتماعات خاصة احتمال فرض حصار بحري مطول على إيران، ربما لعدة أشهر أخرى، بهدف زيادة الضغط على صادراتها النفطية وإجبارها على التوصل إلى اتفاق للتخلي عن برنامجها النووي، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته.

في الوقت نفسه، ترك الباب مفتوحا أمام استئناف العمل العسكري. وذكر موقع أكسيوس يوم الخميس أن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خيارات لسلسلة من الضربات “القصيرة والقوية” وكذلك للاستيلاء على جزء من المضيق لإعادة فتحه أمام الملاحة البحرية.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن حكوماتهم، التي تشهد علاقاتها مع ترامب توترا بسبب الحرب، تتوقع استمرار الوضع الحالي مع إيران.

وقال أحدهم، طالبا عدم الكشف عن هويته “من الصعب تصور كيف سينتهي هذا الأمر قريبا”.

وما زالت إيران تظهر التحدي فقد فرضت ضغوطا كبيرة على الولايات المتحدة وحلفائها مما تسبب في صدمة لم تشهدها من قبل إمدادات الطاقة من خلال خنق حركة الملاحة في المضيق، حيث كانت الناقلات تتدفق بحرية قبل الحرب وكان يمر عبره خُمس النفط العالمي.

يقول المحللون إن إيران ستشعر بالجرأة مع إدراكها أن هذا السلاح سيظل تحت تصرفها حتى بعد الحرب.

وقال جون ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن “أدركت إيران أنه حتى في حالة ضعف، يمكنها إغلاق المضيق متى شاءت… هذا الإدراك يجعل إيران أقوى مما كانت عليه قبل الحرب”.

* مخزون اليورانيوم

لم يحقق ترامب – الذي تولى منصبه على وعد بتجنب الانخراط في تدخلات خارجية – أيضا هدفه الرئيسي المعلن من مهاجمة إيران في 28 فبراير شباط، وهو إغلاق الطريق أمامها نحو حيازة سلاح نووي.

ويُعتقد أن مخزونا من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال مدفونا منذ الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو حزيران الماضي، ويمكن استخراجه ومعالجته أكثر ليصبح مادة صالحة لصنع القنابل. وتطالب إيران الولايات المتحدة بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم من أجل ما تقول إنها أغراض سلمية.

وقالت ويلز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب “حقق أو تجاوز” جميع الأهداف العسكرية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات “لضمان ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا”.

ولم يتحقق أيضا أحد الأهداف الحربية الأخرى التي أعلنها ترامب – وهي إجبار إيران على التوقف عن دعم الجماعات المتحالفة معها في المنطقة مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ونفى وزير الدفاع بيت هيجسيث في إفادة بالكونجرس تحول الصراع إلى “مستنقع”، مع أن ترامب توقع في البداية أن ينتهي في غضون أربعة إلى ستة أسابيع.

ومن المستبعد أن يفضي استئناف محادثات السلام إلى حل سريع، نظرا لاتساع هوة الخلاف بين الجانبين.

ورغم أن ترامب يقول إنه لن يقبل بأقل من حل طويل الأمد ينهي التهديد الذي تشكله إيران، فقد أظهر في بعض الأحيان بوادر على سعيه إلى خطة للخروج من صراع لا يحظى بتأييد واسع بين الأمريكيين.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إنه بناء على طلب من مساعدي ترامب، تدرس أجهزة المخابرات كيف سترد طهران إذا أعلن ترامب انتصارا من جانب واحد وانسحب.

ويقول محللون مستقلون إن طهران ستفسر ذلك على أنه نجاح استراتيجي لها لكونها نجت من الهجوم العسكري.

في الوقت نفسه، عبر دبلوماسيون أوروبيون وآخرون من دول الخليج العربية عن قلقهم من أن يوافق ترامب في نهاية المطاف على اتفاق معيب يسمح لإيران بأن تظل مصدر تهديد بعد ما عانته من ضربات.

* خطر “صراع متجمد”

مع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، أشار بعض المحللين إلى أن الحرب قد تتحول إلى صراع متجمد يتعذر إيجاد حل دائم له. وقد يمنع ذلك ترامب من تقليل عدد القوات في الشرق الأوسط بشكل كبير.

وتتحمل الولايات المتحدة بالفعل تكاليف استراتيجية جديدة، مثل الشقاق مع الحلفاء الأوروبيين التقليديين الذين لم يتشاور معهم ترامب قبل شنه الحرب.

وانتقد ترامب بشدة الشركاء في حلف شمال الأطلسي لعدم إرسالهم سفنا حربية للمساعدة في فتح المضيق، وتحدث الأسبوع الماضي عن احتمال سحب قوات من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

ويتعين على ترامب أيضا التعامل مع قيادة إيرانية أكثر تشددا، يهيمن عليها الحرس الثوري، والتي تولت زمام الأمور بعد أن أسفرت الضربات الأمريكية الإسرائيلية عن مقتل عدة قادة بارزين من بينهم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وذهبت دعوة ترامب التي وجهها للشعب الإيراني في بداية الصراع للإطاحة بحكامه أدراج الرياح.

وفي الداخل، يتعرض ترامب لضغوط لإنهاء حرب أدت بحسب استطلاع لرويترز/إبسوس إلى انخفاض شعبيته إلى 34 بالمئة، وهو أدنى مستوى خلال ولايته، وإلى تجاوز أسعار البنزين أربعة دولارات للجالون، قبل انتخابات التجديد النصفي التي يواجه فيها الجمهوريون خطر فقدان السيطرة على الكونجرس.

وقالت تيلور روجرز، وهي متحدثة أخرى باسم البيت الأبيض، إن ترامب ملتزم بالحفاظ على الأغلبية التي يتمتع بها حزبه في الكونجرس وإن أسعار البنزين المرتفعة لا تمثل سوى “اضطرابات قصيرة الأمد” سيتم التغلب عليها مع انحسار الصراع.

ومع ذلك، يدرك الإيرانيون المشاكل الداخلية التي يواجهها ترامب وقد يكونون مستعدين لانتظار انتهاء ولايته، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو إلى متى يمكنهم تجنب كارثة اقتصادية.

وكتب سينا توسي، وهو زميل أول في مركز السياسة الدولية البحثي في واشنطن، على منصة إكس “إيران ليست منقسمة أو منهارة، بل إنها تحاول كسب الوقت”.

(شاركت في التغطية أندريا شلال وحميرة باموق – إعداد رحاب علاء ودعاء محمد للنشرة العربية)