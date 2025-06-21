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تحويل مسار طائرة للخطوط السعودية في اندونيسيا بعد تهديد بوجود قنبلة

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حولت طائرة تابعة للخطوط السعودية تقل حجاجا عائدين من جدة إلى جزيرة جاوة، مسارها السبت، إثر تلقيها تهديدا بوجود قنبلة، في حادثة هي الثانية خلال اسبوع، وفق ما أعلنت وزارة النقل والشرطة في اندونيسيا.

وأقلعت الرحلة SV5688 من مدينة جدة متجهة إلى مسقط، قبل أن تواصل رحلتها إلى إندونيسيا حيث كان من المقرر أن تهبط في سورابايا في جزيرة جاوة.

أعلنت هيئة الطيران المدني الإندونيسية أن مراقبي حركة الطيران في جاكرتا تلقوا اتصالا بشأن تهديد بوجود قنبلة على متن الطائرة، مما دفع إلى تحويل مسارها السبت إلى مطار كوالانامو الدولي في مدينة ميدان الواقعة في جزيرة سومطرة.

قال رئيس هيئة مطارات سومطرة أسري سانتوسا في بيان، إنه تم نشر عناصر لتفتيش الطائرة بعد هبوطها، مع استمرار تشغيل المطار.

وأكد المتحدث باسم شرطة شمال سومطرة فيري والينتوكان لوكالة فرانس برس أن الركاب البالغ عددهم 376 حاجا من جاوة وأفراد الطاقم البالغ عددهم 13، بخير.

وأشار سانتوسا إلى أن الحجاج سيستأنفون رحلتهم الأحد.

والثلاثاء، تم تحويل مسار طائرة تقل 442 راكبا عائدين من جدة إلى جاكرتا، وحطت في ميدان بعد تلقي السلطات تهديدا عبر البريد الالكتروني بوجود قنبلة.

مرس/ريم/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية