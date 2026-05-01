تراجع صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة بفعل الرسوم الجمركية

afp_tickers

3دقائق

تراجعت صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة منذ فرض رسوم جمركية أميركية، وفق بيانات رسمية نُشرت الجمعة، وذلك غداة قرار دونالد ترامب إلغاء الرسوم على واردات الويسكي الاسكتلندي.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن هذه الصادرات انخفضت في نيسان/أبريل 2025 بأكثر من 14% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024، أي ما يعادل 800 مليون جنيه إسترليني (927 مليون يورو)، وأنها “ظلت ضعيفة نسبيا” منذ ذلك الحين.

وكانت لندن وواشنطن قد توصلتا قبل نحو عام إلى اتفاق للحد من تأثير الرسوم الأميركية، مع سقف يبلغ 10% على السيارات ضمن حد أقصى قدره 100 ألف مركبة سنويا.

وأشار المكتب إلى أن صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة تراجعت، وكانت من أبرز أسباب انخفاض إجمالي الصادرات. كما ساهم في ذلك هجوم إلكتروني عطّل شركة “جاغوار لاند روفر” لأكثر من شهر في أيلول/سبتمبر.

وأعلن ترامب الخميس خطوة إضافية بإلغاء الرسوم الجمركية على الويسكي الاسكتلندي، عقب زيارة الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة.

وقال مدير جمعية الويسكي الاسكتلندي مارك كينت إن “المنتجين سيتنفسون الصعداء”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمثل أكبر سوق لصادراتهم.

من جهته، اعتبر وزير التجارة بيتر كايل القرار “خبرا ممتازا” لقطاع “يمثل نحو مليار جنيه من الصادرات ويوفر آلاف الوظائف في المملكة المتحدة”.

ورغم تأثر صادرات الويسكي بالرسوم، فإن الاتجاه العام يشير إلى تراجع استهلاكه في الولايات المتحدة منذ سنوات، وفقا للخبير لوك تيغنر الذي أوضح أن حجم الاستهلاك الحالي لا يتجاوز 45% مما كان عليه في عام 1990.

وأشار مكتب الإحصاءات أيضا إلى أن تراجع الصادرات يعود جزئيا إلى انخفاض في قطاع الأدوية، قد يكون مرتبطا بسياسات أميركية لتعزيز الإنتاج المحلي.

ورغم ذلك، تبقى الولايات المتحدة “أهم شريك لصادرات السلع البريطانية”، بحسب المكتب.

ادي/ع ش/ح س