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ترامب: أجريت مكالمة مثمرة مع أردوغان

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى مكالمة هاتفية وصفها بأنها مثمرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين، مشيرا إلى أنها تناولت موضوعات منها الحرب في أوكرانيا والملف السوري والأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف ترامب أن أردوغان سيزور واشنطن وأن الأخير دعاه أيضا لزيارة تركيا.

وقال في منشور على وسائل تواصل اجتماعي “أتطلع للعمل مع الرئيس أردوغان من أجل إنهاء الحرب العبثية، لكنها دموية، بين روسيا وأوكرانيا.. الآن!”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية