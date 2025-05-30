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ترامب: أعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح قريبا

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يعتقد أن التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أصبح قريبا وقد يتم الإعلان عنه قريبا.

وينتظر المسؤولون الأمريكيون ردا رسميا من حماس بشأن ما قال مصدر إنه اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما.

وقال ترامب أيضا للصحفيين في البيت الأبيض إنه يعتقد أن الولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

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