ترامب: أمريكا لن تقتل خامنئي “على الأقل في الوقت الراهن”

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(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعرف بالضبط أين “يختبئ” الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وإنه هدف سهل، لكن لن يُقتل، على الأقل في الوقت الراهن.

وأضاف ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) “نعرف بالضبط أين يختبئ من يسمى ‘بالزعيم الأعلى‘. إنه هدف سهل، لكنه آمن هناك، لن نقتله!، على الأقل ليس في الوقت الراهن”.

وتابع “لكننا لا نريد إطلاق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. بدأ صبرنا ينفد”.